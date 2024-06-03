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搭機最惡劣3行徑！　空姐揭廁所秘辛：不信能瞄準

▲▼飛機，搭飛機，客機，客艙，空服員，空姐，行李。（圖／VCG）

▲美國網紅空服員揭露機上討厭遇到的乘客惡劣行徑。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

美國網紅空服員揭露機上討厭遇到的乘客惡劣行徑，其中包含將含有液體的水壺放在頭頂置物櫃裡、生病時繼續搭飛機，還有男性在發生亂流時跑去上廁所，「我不相信能瞄準。」

根據《每日郵報》報導，美國空服員雪兒（Cher Killough）在TikTok擁有2萬名追蹤者。她日前拍攝短片分享3個了她認為最惡劣的機上乘客行為，第1個就是將裝有液體的水壺或容器放在頭頂置物櫃，這樣做雖然看似方便，但飛機起飛時液體幾乎都會漏出來。

雪兒說，漏出的液體不僅會浸溼其他乘客的包包，還會形成水流從置物櫃流出，最終傾倒在某個乘客身上，造成極大的不便。

第2個惡劣行為是一些乘客在身體不適時仍堅持搭飛機，這些乘客往往在起飛後病情加重，不斷嘔吐，影響其他乘客的飛行體驗。

她說，曾有一名男子在登機前就感到不適，最終在飛行途中吐在空服員的餐車上，結果造成部分乘客沒有飛機餐可吃，因為全被沾滿嘔吐物，「若你生病了，我們會照顧你的，但如果在感覺好些後選擇搭乘晚一點的航班，這對你的安全、健康、其他乘客和空服員來說都是一個更好的主意。」

▲▼飛機,機艙,廁所,馬桶。（圖／VCG）

▲第3個惡劣行為就是男性乘客在亂流時去上廁所。（圖／VCG）

她指出的第3個惡劣行為，就是男性乘客在亂流時去上廁所，「首先這個行為並不安全，但我更想說的是，在飛機搖晃的時候，我不相信你能瞄準。」雪兒接著說，這就是為什麼飛機上的廁所衛生紙總是特別噁心的原因，「看似沒用過的衛生紙上會出現奇怪的弄濕痕跡。」

然而，雪兒的觀點並未得到所有網友正面回應，「椅背後方的置物袋就是放不下水壺」、「如果我生病會導致機票損失，那我也會不顧一切的坐飛機」、「有些人就是無法改變航班時間」。

不過，第3個行為卻得到許多人認同，「下次坐飛機我肯定會自己帶衛生紙」、「廁所衛生紙！我從沒想過這一點，快嚇壞了！」

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