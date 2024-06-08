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兄主動替嫂繳帳單卡費！小姑嫌嫂「寄生上流」　網愣：妳住海邊？

兄主動替嫂繳帳單卡費！小姑嫌嫂「寄生上流」　網愣：妳住海邊？

▲一名網友上網抱怨，哥哥因為收入比大嫂高，因此常主動幫大嫂把帳單、稅金、卡費給繳掉，讓她覺得大嫂好像在「寄生上流」。（圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

無端吹皺一池春水！一名網友上網抱怨，自己的哥哥因為收入比大嫂高，因此常主動幫大嫂把帳單、稅金、卡費給繳掉，讓她覺得大嫂好像在「寄生上流」，還詢問：「該怎麼幫老哥擺脫這種被寄生的命運？」文章發出引起網友熱議，認為這種小姑要不得，「妳找個願意幫妳付這些的男人就好，不要嫉妒嫂嫂。」

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示自己的哥哥因為認為大嫂收入比自己少，所以常常主動替太太把帳單、稅金、卡債自己拿去繳掉。讓她看不過眼，覺得「這樣不就是被大嫂『寄生上流』了嗎？」還提問「該怎麼幫老哥擺脫這種被寄生的命運？」

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文章發出，網友一面倒地回應，「你住海邊嗎！又不是花你的錢，干妳屁事」「很好啊，你哥疼老婆很正常，看不慣可以幫你哥一起疼老婆或者惦惦就好」、「人家夫妻要怎樣過日子，啊是干妳屁事？」、「你老公幫你繳這些，是不是妳也在寄生上流？這腦迴路能清淅一點嗎」

還有不少網友諷刺回應：「簡單，叫你老哥換一個收入比大嫂少的工作。」、「那就～妳先下手為贏，把大哥大嫂的都繳了。」還有人勸告：「妳找個願意幫妳付這些的男人寄生就好，不要嫉妒嫂嫂。或者是妳幫忙付掉，就當幫幫哥哥囉。」

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