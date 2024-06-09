宜蘭某國中跆拳道隊爆霸凌！學姊「喊錯名」遭學弟鎖喉、踹頭5分鐘

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宜蘭某國中跆拳道隊爆嚴重霸凌！　學姊遭學弟鎖喉、踹頭5分鐘

宜蘭爆「校園霸凌」！學姊遭學弟鎖喉、踹頭5分鐘　校方回應了

▲宜蘭發生校園霸凌事件，男學生對學姊進行了長達5分鐘的暴力行為，包括鎖喉、踹頭和拉扯頭髮。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

宜蘭傳出校園霸凌事件，宜蘭某國中跆拳道隊於6月5日時，一名女學生疑似因直呼男學生的媽媽名字，激怒了該男學生。即使女學生道歉後，男學生依然氣憤難平，對她進行了長達5分鐘的暴力行為，包括鎖喉、踹頭和拉扯頭髮。事件發生後，女學生的家長已向警局報案，並將提告傷害罪。

一名家長在臉書社團「爆料公社二社」發佈了一段影片，表示宜蘭縣某國中於6月5日發生一起暴力事件，「因學姐叫錯學弟名字，跟學弟道歉後，仍被學弟不爽爆打5分多鐘，校長還想關說找家長不要爆料媒體，校長真大啊」，原PO也指出，該間國中校長說毆打學姊的學弟只是個孩子，這也讓她相當不滿，「校長哪來勇氣，被打的女孩她難道是成年嗎？都沒有還手，校長你認為他只是小孩，那被打的呢？」

原PO也說明，6月5日被毆打的學姊家長有帶孩子前往醫院驗傷，並於6月5日晚間提告傷害，「霸凌不能容忍，教練跟同學都說這不是第一次打女同學了，校長你在睡覺嗎，校長你在媒體新聞稿說教練誤判，我也好想問你什麼叫誤判，學校電話多少我想問什麼是誤判啊」，從影片中也可以看到，女學生在道歉後仍遭到男學生暴力對待。

貼文曝光後，網友對此事件反應強烈，紛紛留言譴責男學生的行為，並質疑拍攝者為何不介入制止，「打女生？廢物」、「這到底是什麼鬼」、「女孩看清楚，這個以後會家暴的」、「太扯了吧？從來沒有想過會有這種事情」、「男生的部分可以不用馬賽克」、「現在的小孩」、「也太離譜了吧」。

對此，根據《中時新聞網》的報導，校方表示，該起事件的起因並非因為叫錯名字，而是女學生直呼男學生媽媽的名字，引起了男學生的不滿，男學生原本只是想「教訓警告」，但隨後場面失控。

此外，由於當時外聘跆拳道教練因忙於電腦資料處理，未能及時制止這一暴力行為，校方因此決定解聘該教練，目前跆拳道課已暫停，兩名涉事學生正常上課，但女學生中午才到校。為防止類似事件再發生，校方已將兩人隔離，並啟動輔導機制。經調查顯示，這是該男學生首次發生霸凌行為。宜蘭教育局已接獲通報，將展開相關調查，以杜絕未來再有類似事件發生。

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