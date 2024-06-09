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哈瑪斯：以色列救人質行動造成210巴人死亡

▲▼以色列空襲加薩走廊中部升起濃煙。（圖／路透）

▲以色列空襲加薩走廊。（圖／路透）

文／中央社

以色列軍方宣布從加薩走廊（Gaza Strip）中部救出4名活著的人質。哈瑪斯當局媒體辦公室指出，以軍針對營地的攻擊造成210名巴勒斯坦人死亡，還有數百人受傷。

法新社報導，這3男1女人質是去年10月7日在以國南部參加諾瓦音樂節（Nova Music Festival）時，遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）帶頭的武裝分子劫持。4人獲救後已被送往醫院接受檢查，身體狀況大致良好。

他們分別為25歲的阿加瑪尼（Noa Argamani）、21歲的梅爾（Almog Meir Jan）、27歲的柯茲洛夫（Andrey Kozlov）與40歲的齊夫（Shlomi Ziv）。這4人是從紐瑟拉特（Nuseirat）營地的2棟獨立建築物中被救出。

▲▼以色列人質阿加瑪尼（Noa Argamani）獲救。（圖／路透）

▲以色列人質阿加瑪尼（Noa Argamani）獲救。（圖／路透）

根據以國當局統計，遭到武裝分子劫持的251名人質當中，仍有116人被關押在加薩，其中41人已被宣告死亡。

哈瑪斯媒體辦公室表示，「以色列在紐瑟拉特營地大屠殺的受害者已增加至210名烈士，還有400多人受傷」。

哈瑪斯稍早指控以軍「對紐瑟拉特營地進行殘酷而野蠻的侵略」。加薩的1間醫院初步統計，以軍對該地區的猛烈攻擊造成15人喪生。

以色列警方則表示，有1名警官在救援行動中受到重傷。

▼以色列人質27歲的柯茲洛夫（Andrey Kozlov）獲救。（圖／路透）

▲▼以色列人質27歲的柯茲洛夫（Andrey Kozlov）獲救。（圖／路透）

▼以色列人質40歲齊夫（Shlomi Ziv）獲救。（圖／路透）

▲▼以色列人質40歲齊夫（Shlomi Ziv）獲救。（圖／路透）

▼以色列人質21歲的梅爾（Almog Meir Jan）獲救。（圖／路透）

▲▼以色列人質21歲的梅爾（Almog Meir Jan）獲救開心擁抱媽媽。（圖／路透）

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