基隆潮境公園山崩！　東北角端午連假「替代道路一次看」

▲因應基隆潮境公園山崩，相關替代道路一次看。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

端午節3天連續假期即將開始，因應基隆潮境公園路旁山坡崩塌阻斷臺2線道路，瑞芳警分局將於6月8日至6月10日端午連假期間，視實際車流情況於水金九地區實施A管及雙A管交通管制措施，並於坍方道路搶通前，持續設置交通疏導管制點引導車流，以維交通順暢及安全。

端午連假水金九地區A級管制及雙A級管制措施如下：

一、A級管制：

102動線九份路段，遇有車流量大時，隨時做間歇性管制方式，當九份（含台陽等）各停車場近飽和時即啟動實施，車輛一律停放九號及水湳洞停車場，除領有通行證車輛、民宿旅客、當地民眾車輛（憑身分證查驗放行）、特殊婚喪喜慶車輛、計程車及機車可進入。

設3處管制點：

(一) 102線九號停車場側門。

(二) 臺2線、北34線路口。

(三) 臺2線、北35線路口。

二、雙A級管制：

當九號停車場已近飽和時，立即再增加外圍兩點（瑞八、明燈路口及瑞八、逢甲路口），共啟動5處管制點實施交管，禁止任何車輛進入金、九地區，除領有通行證車輛、（乙類大客車以上車輛，未申請者只准可達九號停車場，有申請可直達台陽停車場）、民宿旅客、當地民眾車輛（憑身分證查驗放行）、特殊婚喪喜慶車輛、計程車及機車可進入外；

設5處管制點：

(一) 102線九號停車場側門。

(二) 臺2線、北34路口。

(三) 臺2線、北35線路口。

(四) 臺2丁線、明燈路三段口。

(五) 臺2丁線、逢甲路口。

瑞芳分局長指出，6月3日下午潮境公園路口平浪橋旁山坡崩塌阻斷臺二線道路，工務單位預估於6月11日搶通，為維護民眾通行安全及交通順暢，瑞芳警規劃交通管制點及替代道路如下:

一、 每日派遣專責交通疏導警力在「臺2線與瑞濱路口前」設置交通疏導管制點(至道路恢復通行為止)，引導汽、機車提早改道往臺2丁台北方向行駛，或由瑞芳區公所旁逢甲路接基隆市深澳坑路及調和街往基隆方向行駛。

二、 另往基隆行駛之汽車，亦可利用臺2線73K接臺62線快速道路，於暖暖交流道迴轉向東至四角亭交流道接臺62甲線，接回臺2線63K+500。

三、 又往基隆行駛之機車，也可在臺2線73K+380轉臺2丁線，再轉臺5線（南榮路）接回臺2線往基隆。

瑞芳分局呼籲，連假欲前往東北角旅遊民眾，儘量搭乘大眾運輸工具，自行駕車民眾仍應遵守執勤員警或義交指揮，且隨時收聽警廣並注意沿路CMS電子看板，即時掌握最新路況，以利交通順暢及安全。

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