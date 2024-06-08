梅雨季小心「插座變綠」釀大火！台電示警2狀況快停用　清潔方式曝

▲在濕答答的梅雨季裡，家中的插座插頭不可忽視。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著梅雨季節來臨，雨下下停停讓不少人有房子潮濕、或是衣服不乾的困擾，甚至家中有許多物品都會出現潮濕發霉。對此，台電提醒，中的插座、插頭若出現焦黑或綠鏽情況，必須立即停用，以免引發火災。

在濕答答的梅雨季裡，家中的插座插頭不可忽視。台電表示，插座或插頭上的焦黑可能是過電流所導致，即電氣設備流過大電流，可能引發發熱甚至起火的危險情形；綠鏽則源於插座或插頭中的金屬因潮濕氧化所產生，導致導電面積縮小，插電時電阻會變高而發熱，不只會持續耗電，也成為高溫熱源，如果再加上灰塵或水分，就可能造成「積污導電」而釀成火災。

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台電提醒，民眾應定期檢查家中的插座與插頭，看是否有變形、變色、灰塵髒污，或是鬆動等情形，若有以上情況，尤其是焦黑綠鏽或鬆動現象，必須立即暫停使用，並請專業人員協助更換。

此外，家中的插座及插頭也需要定期清潔。清潔前，應先關掉電源，並戴上膠質手套，用棉花棒、紙巾沾走灰塵，或用「乾」布輕拭，千萬不可使用濕布以免觸電。若有長期不用的插座插頭，記得拔插頭，因為即使沒有開啟電器，只要插頭插著就有積污導電的風險。