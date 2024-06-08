台南餐廳遭開槍「老闆身分曝」！12年前勇破兇殺案　退休接手經營

記者黃資真／台南報導

台南市安平區中華西路二段「金都會館」餐廳昨(7)日清晨，遭一名61歲黃姓男子持槍射擊洩憤，導致2人遭子彈碎片波及受傷。事實上，金都前身為「桃花紅」酒家，6年前第五分局洪姓前刑事小隊長退休接手經營，並改名金都，為向小琉球信仰中心「南山巖王母宮金都府」致敬。

▲黃男到金都會館開槍洩憤，子彈碎片波及到正在聊天的2人。（圖／記者林東良翻攝，下同）



洪前小隊長曾在2012年12月24日發生的方姓計程車司機割喉一案立下大功，當年警方在車上採集到兇手的2枚血指紋，但兇手蔡姓男子是大陸依親來台人士，因此沒有在台灣建檔，使案情一度陷入膠著。

原本以為此案真相恐永遠被埋沒，後來憑著市警二分局巡佐蔣士釗畫出兇手素描照公布後，真的有民眾檢舉在某處電動遊藝場目擊長相神似的男子，洪小隊長立刻帶人前往逮人，順利破案，洪當時也表明特別感謝金都府二元帥主公庇佑，因此2017年退休接手酒家後，才改名成「金都會館」。

回顧昨日槍擊案，61歲黃姓男子日前到金都消費時，酒後與鄰桌客人發生口角爭執，因心有不甘，又對餐廳處理方式不滿，因此在昨天凌晨5時許，持改造手槍折返，並對已打烊休息拉下鐵捲門的金都開槍，不料子彈碎片意外擊中正在櫃台聊天的洪男兒子與員工，1人肩部被碎片貫穿、1人碎片卡在頭骨，所幸經送醫救治後皆無大礙，洪男也認為是冥冥之中有神明庇佑，2人才能避免更大的劫難。