台南新樓醫院與東光社區發展協會　共辦台南400樂活鐵馬行

▲台南新樓醫院8日上午與東光社區發展協會，共同舉辦的「台南400東區樂活鐵馬行」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南新樓醫院8日上午與東光社區發展協會，共同舉辦的「台南400東區樂活鐵馬行」活動，本次活動吸引了許多民眾參與，雖然前幾日陰雨綿綿，今日被大家的熱情感動晴空萬里，大家共同享受了一段健康與歡樂兼具的鐵馬之旅。

活動於早上7時在東光國小熱鬧開跑，由東區區長黃炳元區長及新樓醫院唐修治副院長及東光里劉金幸里長領軍，東光發展協會向光榮總幹事以及富強里侯信崇里長跟後，帶著參加者從學校出發，沿途欣賞台南的美景，經過東區的街道，最終到達十鼓文化園區前廣場，現場設計一系列的闖關活動，包括健康知識問答、認知訓練等，全部通關者贈送豐富的獎品，鼓勵大家積極參與。

整個行程來回共16公里，對於許多民眾來說既是一種挑戰，也是一種享受。在黃區長、劉里長、侯醫院專業醫護人員的陪同及各路口的東光社區志工們的引導下，參加者們的安全得到了充分保障，讓大家能夠無後顧之憂地參與活動。

台南新樓醫院唐修治副院長表示，希望通過這次活動，能夠鼓勵更多市民參與到健康運動中來，提升整體的健康意識。同時，也希望能夠藉此機會，加強社區之間的聯繫，共同慶祝台南建城400周年。

黃炳元區長指出，非常感謝新樓醫院的用心辦這非常有意義的活動，出來混總是要還的，吃粽子總是要運動，騎鐵馬遊台南，除了達到運動效果還能欣賞沿路風光，台南是一個很適合居住的地方，在地居民也藉此行更了解台南這地方。

東光里劉金幸里長也表示這次活動不僅僅是一場運動，更是一個讓大家相聚、分享快樂的好機會。看到大家臉上的笑容，我們感到非常欣慰和自豪。

活動在歡樂的氣氛中結束，參加者們不僅收穫了健康與快樂，還在路程中彼此交流，增進了感情。本次「台南400東區樂活鐵馬行」活動，充分展現了台南市民的熱情與活力，也為台南400周年的慶祝活動畫上了圓滿的句號。