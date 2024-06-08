爸爸開餐廳！「結帳幫打8折」婆婆卻不高興　原因傻眼了

▲原PO不知道小姑要去爸爸的餐廳吃飯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「打八折很少嗎？而且我爸不是獨資，還有合夥人。」一名女網友發文表示，日前回到家後，婆婆看了她一眼就回房間，讓她滿頭問號。後來詢問老公才知道，原來小姑去她爸爸開的小餐廳吃飯，結果婆婆覺得「我爸怎麼這麼死腦筋非要收這個錢」。

該名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，日前回到家後，她就留意到婆婆什麼話也不說，且看了她一眼就回房間，讓她一頭霧水。事後她詢問老公，才得知小姑一家去她爸爸開的小餐廳吃飯，「結帳時我爸只打了八折」。

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原PO透露，小姑雖說自己是去捧場，但事前沒人告訴她，她也不知此事，「打八折很少嗎？而且我爸不是獨資，還有合夥人」。她也補充道，婆婆之所以不高興，是因為覺得小姑、老公都賺錢不容易，「一餐花了2000多太貴了，我爸怎麼這麼死腦筋非要收這個錢」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有打折就不錯了～難道還想免單嗎」、「沒打到骨折真不應該」、「打八折太瞧不起她們的地位了，她是在氣怎麼沒多算錢」、「有打折就不錯了！既然是去捧場，就別給對方添麻煩」、「去捧場就是想原價支持啦，可能爸爸打八折太羞辱人了」、「都說是去捧場，你小姑是不是不懂捧場是什麼意思啊」。