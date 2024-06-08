陸女試用期狂被約「潛規則」　拒絕後遭主管「踢出工作群組」

▲男上司狂約「潛規則」，被拒絕了還出言威脅。（圖／翻攝紅星新聞，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名女子近日遭到男上司性騷擾，對方一直約她吃飯、陪伴出差，還說「後面的事，妳懂的」，疑似暗示「潛規則」。最令女子難以接受的是，她拒絕上司之後，竟就被踢出工作群組，氣得她找上媒體爆料，並透露已有兩名女同事「被睡了」。

根據《紅星新聞》報導，某外企外派江蘇南通的試用期員工王姓女子表示，騷擾她的是楊姓男上司，對方多次傳訊息約她，還不斷暗示「潛規則」，對話內容包括，「陪我出個差，後面的事，妳懂的」「妳能陪我嗎？假如出去的話」「撇除同事，妳和我吃飯OK？」

王女明確拒絕邀約之後，楊姓上司竟惱羞成怒，開始出言威脅，「不行沒事，就這樣，妳自己承受吧」「妳要學會聰明，切記，要不然妳就回家，不要出來上班」「我說算了，妳可以不用上班了，妳認為行嗎？」「明天自己辭職吧，OK，就這樣」。

最令王女傻眼的是，楊男後來更將她踢出了工作群組，導致她沒辦法正常工作，氣得找上媒體爆料，並透露，「辦公室還有兩個女員工都被他睡了！」

楊姓上司則向媒體解釋，自己是酒後失言，沒有實質動作。同時，楊姓上司還指責王女將事情告訴他的妻子，影響到他的家庭了。

對此，王女表示，把楊姓上司傳來的對話紀錄截圖，傳給對方的妻子是應該做的事情，「他對別人造成傷害時，怎麼沒想到？」

至於踢出工作群組，楊姓上司辯稱不是自己做的，是公司因為輿論想要辭退王女。公司對於此事「無可奉告」，但強調包含踢出工作群組、辭退王女等，都是楊姓上司的個人言論，不代表公司立場。