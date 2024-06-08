端午連假午前36℃、午後炸雷雨　鋒面滯留再10天

▲雷達回波圖。（圖／中央氣象署）



記者葉國吏／綜合報導

今(8)日「滯留鋒」在華南至北部海面醞釀，明日至下週五(9至14日)「滯留鋒」則持續在北部海面徘徊，因此端午連假都在暖氣團內，白天高溫上看36度，午後有雷陣雨發生，這種天氣型態可能還要持續10天。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(8)日「滯留鋒」在華南至北部海面醞釀，明日至下週五(9至14日)「滯留鋒」則持續在北部海面徘徊。因此，包括端午連假，台灣都處在鋒面之前的暖氣團內，未降雨前、天氣悶熱，中南部白天常有35、36度高溫，要防中暑。

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▲今(8)日4：30紅外線雲圖顯示，為台灣帶來「豪雨」的對流雲系，已東移至花蓮東方海面(左圖)，台灣陸地上無降水回波(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

鋒面前的西南風挾暖濕空氣，大氣很不穩定，午後有強對流發展，常伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)致災，對流胞亦偶有延續至夜間的現象；屆時應注意中央氣象署發布的即時訊息，山區亦應慎防連日累積的降雨，帶來坍方、落石、土石流等威脅。今日各地區氣溫：北部23至33度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至33度。

最新模式第8至10天(15至17日)的模擬顯示，「滯留鋒」仍在北部海面徘徊，天氣型態尚無明顯改變，意謂大氣持續不穩定，但為期末的模擬，應續觀察。至於10天之後、各國模式的模擬分歧，已不可信，無需言之過早。