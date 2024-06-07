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今年「最後連假」泡湯！　端午鋒面南下雨彈炸5天

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

▲雷達回波圖。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天受到低壓帶影響，降雨機率提高。另外，今天最後一個連假「端午連假」都是有雨的天氣型態，甚至還有雷雨發生的機率。下雨的形態會一直持續到下下周日。

中央氣象署指出，今（7日）低壓帶影響，環境持續不穩定，降雨機率高，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中南部、東南部地區及午後其他地區有局部大雨發生的機率。夜晚清晨各地低溫23-25度，北臺灣高溫約27、28度，其他地區29-31度，下雨時感受舒適，雨停的空檔稍微悶熱。

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▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

週六（8日）低壓帶影響，水氣偏多，環境轉為偏南風，迎風面的南部及東南部整天不定時有局部短暫陣雨甚至雷雨，並且有局部大雨發生的機率，其他地區大致為多雲，午後熱力作用下，有局部短暫雷陣雨，尤其各地山區有局部大雨發生的機率。

下周日起至下周四，鋒面位於台灣北部海面，台灣處於鋒前偏西南風的環境，大氣潮濕溫暖；下周日、下周一（10日）北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有短暫陣雨或雷雨；下周二（11日）起西南風增強，降雨集中在迎風面的中南部地區。

下周五至下下周日（14日至16日）鋒面依然滯留於台灣北部海面，西南風帶來充沛水氣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，甚至局部大雨的機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

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