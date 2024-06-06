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雨再下一周！鋒面+西南風糾纏　下波梅雨「更持久」

▲▼天氣 午後變天 雷雨鋒面 大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲未來一周天氣不穩定，端午連假更受鋒面和西南風影響，部分地區有大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣不穩定，明後天受低壓帶影響，各地有局部陣雨或雷雨，明天午後中南部和東南部、各地山區要留意局部大雨；周日到下周四連5天受鋒面位北部海面擺盪和西南風影響，各地有降雨機會，中南部和各地山區要留意劇烈降雨。

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周降雨機會偏高，明後天為低壓帶影響，明天各地有局部短暫陣雨或雷雨，中南部、東南部及午後各地有局部大雨機會；周六受低壓帶影響，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生機率。

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周日到下周四接連5天鋒面位台灣北部海面滯留擺盪，加上西南風影響，各地天氣仍舊不穩定，張竣堯分析，周日和下周一中南部有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨機會，北部也有局部短暫陣雨或雷雨，剩下其他地區多雲且午後有局部短暫雷陣雨，午後山區則有局部較大雨勢。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，下周二到下周四持續受北部海面鋒面和西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨機會，不過與周日和下周一的差別在北部沒有整天降雨，其他地方多雲有午後局部雷陣雨，各地山區有局部大雨。

張竣堯表示，過去幾波梅雨鋒面僅有1天降雨較大，端午連假這波梅雨鋒面大雨持續時間比較久，提醒民眾要注意山區坍方落石。

▲▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯說明，未來一周有降雨，明天東北風南下，降雨時溫度約22到25度，溫度舒適，沒有降雨的空檔則較悶熱，各地高溫可到30度；另端午連假將至，明天晚間到下周一金門、馬祖容易有低雲或霧，提醒要留意航班異動。

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