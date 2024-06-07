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加拿大航空波音客機「起飛後引擎噴火」　恐怖畫面曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

加拿大航空一架載有400多名乘客的波音777客機，起飛後引擎突然發生故障而噴火，最後緊急返回多倫多皮爾遜國際機場，所幸並無人受傷。有目擊者將噴火畫面PO出，引起網友討論。

綜合外媒報導，加拿大航空的AC872航班載著389名乘客，於美國東部時間周三晚上起飛沒多久，引擎就發生多次噴火的情況，爬升到3300英呎高度後才立刻返回多倫多皮爾遜國際機場。

加拿大航空證實此事表示，飛機落地後依照正常流程進行檢查，此班機將停止服務，交由維護和工程人員進行進一步評估。另外，該班機的乘客將改搭另一架從多倫多出發的班機。

有網友於台灣時間7日晚間，將AC872航班起飛的畫面上傳到X平台。畫面顯示，飛機剛起飛沒多久，右側機翼就不斷發出巨大的火光，直到升空後仍未停止，非常可怕。

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