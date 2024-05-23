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波音又爆新缺陷！FAA曝「恐讓引擎爆炸」　美近300架受影響

▲▼美國航空（American Airlines）波音777-200（圖／達志影像／美聯社）

▲美國航空（American Airlines）的一架波音777-200（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦航空總署（FAA）發布的一份適航指令（Airworthiness Directives）指出，波音777存在一項致命缺陷，影響該國近300架系列機型，如果不加以處理，可能導致起火與爆炸。

美媒引述FAA於3月發布的適航指令報導，波音發現其777機型油箱附近的電力絕緣性能很差，「這種情況若不解決，可能導致油箱內部出現起火源，以及隨後的火勢或爆炸」，受影響機型包括777-200、777-200LR、777-300、777-300ER與777F。

FAA接獲波音主動通報後，提供了一項解決建議，但將耗費1400萬美元（約新台幣4.5億元），並且影響在美國註冊的292架飛機。

儘管解決問題的責任不在波音身上，而是由擁有飛機的營運商與航空公司負責，但FAA下令波音5月9日前做出初步回應，並且有60個月可以完成維修，意味著這個缺陷並非迫切問題。

《紐約郵報》報導，儘管波音777是一款相對舊式的機型，但在全球範圍廣泛使用，尤其是美國航空（American Airlines）及聯合航空（United Airlines），新加坡航空21日發生嚴重亂流、導致1死30多傷的航班，正好也是波音777-300ER。

波音回應，他們完全支持FAA的建議，也會強制執行解決建議，但「這不是一個立即性的飛航安全問題」，而且現代商務飛機有多重保護設計，「（波音）777已經營運近30年，安全載送超過39億名旅客。」

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