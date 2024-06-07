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社會 社會焦點 保障人權

北檢與高雄高分檢檢察長異動　9人角逐4席入圍名單

▲▼法務部調查局長王俊力、調查局秘書闕山仲，調查局查獲之大麻植株、大麻花、大麻油、大麻膏、大麻軟糖、大麻茶包、大麻巧克力、大麻煙彈。（圖／記者吳銘峯攝）

▲剛卸下調查局長職務的王俊力，現為高檢署主任檢察官。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

因原任台北地檢署檢察長鄭銘謙入閣出任法務部長，高雄高分檢檢察長費玲玲任期即將屆滿，法務部將對2個檢察署首長職務進行相關調整，票選檢審委員公開徵詢自薦與推薦候選人，7日公布包括前調查局長王俊立等9位檢察官名單，票選委員將再徵詢各界具名意見後，經內部討論4位入圍名單由全體檢審委員通過，送法務部長圈選。

以下為九位票選檢審委員聯合公告
公告時間：113年6月7日下午18：00

一、9位票選檢審委員彙整報名及被推薦有意願參與遴任檢察長候選人名單，至6月7日17:30報名截止期限為止，共計9位。9位票選委員將自該份名單中，推薦4位至檢審會審議，最後由法務部長圈選2位。

二、9位票選檢審委員將自即日起，至6月13日中午12時止，向全國檢察官及各界蒐集意見，並訂於6月13日(四)下午14時許召開會前會討論入圍名單；檢審會正式會議將於6月14日(五)上午召開。歡迎各界以電子郵件或LINE等方式，具體推薦或提供意見予任一票選檢審委員。各界意見僅供票選檢審委員內部討論參考，均不予公開。未具名致無法查證者，將不納入討論。

三、名單(依司法官期別)：
張宏謀 臺中高分檢主任檢察官(26)
黃玉垣 法務部行政執行署署長(28)
王俊力 臺高檢署主任檢察官(29)
王文德 法務部綜合規劃司司長(30)
鄭鑫宏 臺高檢署主任檢察官(31)
莊榮松 臺高檢署主任檢察官(32)
林李嘉 新竹地檢署檢察官(35)
洪景明 宜蘭地檢署檢察官(35)
黃士元 臺北地檢署檢察官(36)

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