主任檢察官的誕生地　北檢票選6強推薦名單出爐！前2名只差1票

▲檢察官黃聖獲台北地檢署內部票選推薦晉升主任第一名。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有天下第一署之稱的台北地檢署，因轄區與編制、員額等關係，每年都會有最多名檢察官從北檢晉升為主任檢察官，署內推薦互選結果也備受矚目，今年14名參選檢察官，過半是司法官訓練所50期、51期結業的中生代戰力，投票率逾9成，競爭激烈，開票過程中前2名票數互有領先，直到最後一張票才底定推薦排序，票選結果將交檢審會討論，依過去慣例，前6名都屬於安全名單。

北檢票選第一的黃聖是50期結業，是北檢派駐廉政署檢察官，曾獲頒法務部2024年模範公務員，曾參與偵辦外籍軍團盜領一銀ATM案、三中案，起訴過基泰大直工地塌陷損鄰案、廠商販售劣質防彈背心給矯正署監所弊案。

▲北檢檢察官郭耿誠曾獲法眼明查獎。（資料照／記者劉昌松攝）

以1票之差居次的郭耿誠51期結業，曾獲法眼明察獎，起訴過北檢轄區史上最大規模的烏來區民代賄選案、遊艇大亨張志傑下藥性侵案、經紀人李湘瑋恐嚇詐騙宋姓韓星案、高院前庭長高明哲司法黃牛案、上櫃公司圓方負責人掏空1.5億元等矚目案件。

票選結果第三名的羅韋淵是50期結業，專精偵辦電腦網路與虛擬貨幣相關犯罪，曾偵辦1111人力銀行系統遭入侵案、司法院電腦遭侵入案，另外也辦過中華電信非常規交易案、京華城坍塌案，2022年獲法務部遴選派到美國哈佛大學擔任訪問學者，研究主題正是打擊網路犯罪。

▲檢察官羅韋淵專精打擊電腦網路犯罪。（資料照／記者劉昌松攝）

同樣50期的顏伯融獲得票選第四名，偵辦過台北市大安警分局小隊長栽槍案、營建署組長張之明涉貪還要業者幫養小三案、天道盟太陽會成員陳維毅等人虐殺小弟案，另在偵辦國畫大師張大千作品《春山雲瀑》遭竊案時，及時阻止蘇富比拍賣贓物，並將嫌犯依洗錢罪起訴。

46期的盧慧珊曾在司法官學院擔任導師，辦案成績中最受矚目的是，起訴新竹市長高虹安涉貪污立委助理費案，並且在法院審理期間，親自蒞庭與被告、律師正面交鋒。票選第6名的李頲翰則是49期結業，辦過藝人澎洽洽遭拘禁案、軍情局退役上校張超然共諜案，現在還負責追討拉法葉艦軍購弊案不法佣金，以及及陳水扁家族貪污藏匿海外犯罪所得。