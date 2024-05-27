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移民署南投收容所百人浴佛　離家30年移工為故鄉老母遙寄思念祝福

▲移民署南投收容所與慈濟基金會合辦百人浴佛活動。（圖／移民署南投收容所提供，下同）

▲移民署南投收容所與慈濟基金會合辦百人浴佛活動。（圖／移民署南投收容所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

屬溫馨感恩季節的5月份已近尾聲，移民署南投收容所與慈濟草屯聯絡處特地合辦浴佛節感恩活動，藉此撫慰來自異鄉的移工，也鼓勵受收容人遙寄祝福給故鄉的家人，有離家長達30年的移工感慨故鄉老母的青春和健康逝去，遙遙隔海虔誠為母親祝福，令人動容。

南投收容所指出，莊嚴的浴佛活動不分國度、宗教、種族，是集結眾人共同成就「一大事因緣」；今天在慈濟志工們的引導下，受收容人們雙手合十、虔誠祈禱，以最尊敬的心來禮佛，藉以淨化洗滌心垢、清淨己心，也為遠方的親人祈求平安，現場儀式莊嚴且溫馨。

▲移民署南投收容所與慈濟基金會合辦百人浴佛活動。（圖／移民署南投收容所提供）

多數進到收容所的受收容人都是離鄉背井來到臺灣工作，今天也在奉茶的活動中彼此懷念家鄉的父母及孩子，紛紛流下悸動的淚水；已30年未曾回家的「阿凱」感慨說道：「當初來臺時，媽媽還是充滿活力的中年婦女，現在卻因為生病必須臥床，真的好想她，希望她健康、平安。」

▲移民署南投收容所與慈濟基金會合辦百人浴佛活動。（圖／移民署南投收容所提供）

南投收容所表示，該所辦理中部地區非法入境或在臺從事違法（規）活動外來人口的收容及遣送工作，除幫助受收容人順利返國，也會定期與慈善團體合作辦理義診及其他關懷活動，讓受收容人能共聚善念、心生歡喜，並提供他們安定心靈的力量。

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