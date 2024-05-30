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暖警使盡渾身解數助新住民婦返家　一句「謝謝」什麼都值得了

▲印尼籍新住民迷途市場，警方到場協助。（圖／龜山警分局提供）

▲印尼籍新住民迷途市場，警方到場協助。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名嫁到臺灣印尼籍黃姓婦人今日疑似失智迷途於桃園市龜山區傳統市場內，員警獲報立刻到場協助，並發現婦人無法清楚表達自己的身分，也未攜帶任何證件，經耐心溝通與詢問之下才知黃姓婦人為印尼籍新住民，能聽說台語但口音很重，再進一步查出其住址後才順利送她回家，黃婦到家門前不斷對員警重複說著「Terima kasih」（謝謝）。

▲員警將婦人帶回警所耐心溝通問到住址送回。（圖／龜山警分局提供）

▲員警將婦人帶回警所耐心溝通問到住址送回。（圖／龜山警分局提供）

今日上午7時許，龜山分局龜山派出所警員司尚儒、曾耀萱執行巡邏勤務中獲報龜山區中和南路傳統市場內有一名黃姓婦人（67歲）疑似失智呆坐在路邊，員警到場關心，但婦人言語含糊無法清楚表達身分，身上袋子內也無任何證件，僅有雜物與散落的零錢，遂先將其帶回派出所休息並遞上茶水。

員警持續鍥而不捨跟婦人溝通，透過近2小時聊天中獲得線索，發現婦人能聽說台語但口音很重，多次詢問下才確認婦人是印尼籍，在幾十年前嫁來台灣，多年前丈夫辭世，獨子在外地工作因此目前獨居，再利用戶役政系統過濾比對婦人身分，員警總算查到婦人的住處並熱心地護送她回家，到家門前婦人不斷對員警重複說著「Terima kasih」，原來就是「謝謝」的意思，也讓員警感到相當窩心。

龜山派出所所長陳政斌對員警的暖舉相當肯定，也表示警察工作不僅是維持治安與交通順暢，更要秉持為民服務的精神，也呼籲民眾身邊若有獨居長者應友善通報警察機關，落實推動社區警政再出發，以發揮警民合作的最大效能。

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