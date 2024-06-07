警察節驚喜！美魔女執行長赴派出所贈「貼身物」　警嗨：送到心坎

▲新興分局獲贈反光背心等應勤裝備一批 。（圖／高雄市政府新興分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

一家醫美集團在警察節前夕，再度向高雄市政府警察局新興分局捐贈反光背心、夜間執勤用紅藍警示燈及辣椒水等應勤裝備，以此方式向警察表達感謝和支持。該集團一直以來都致力於社會的和諧與穩定，並且重視企業的社會責任。

這家醫美集團總顧問鍾金源表示，「這份捐贈是希望在警察節這個特殊的日子，向辛勤工作的警察們表達最誠摯的敬意。他們希望提供警察所需的設備，讓他們能更安全、更有效地執行職務」。集團執行長莊子瑩在捐贈活動中表示，警察是維護社會安全的重要力量，這份捐贈除了表達對警察的敬意，也希望能為社會的和諧與穩定出一份力。她也向所有辛勤的警察們致以最誠摯的祝福，感謝他們為社會安全付出的努力和奉獻。

▲醫美集團執行長莊子瑩（中）出席慶賀警察節快樂。（圖／高雄市政府新興分局提供）

警方強調：反光背心能提高警察在夜間或視線不佳環境中的可見度，降低意外發生的風險，而紅藍警示燈則能提醒路人和車輛注意安全。辣椒水作為非致命武器，能在處理突發情況時提供警察一定的自衛能力，保障他們的人身安全。高雄市政府警察局新興分局的警察表示，他們非常感謝醫美集團的捐助，這些裝備將有助於他們更好地執行職責，保護市民的生命財產。