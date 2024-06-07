　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警察節驚喜！美魔女執行長赴派出所贈「貼身物」　警嗨：送到心坎

▲新興分局獲贈反光背心等應勤裝備一批。 。（圖／高雄市政府新興分局提供）

▲新興分局獲贈反光背心等應勤裝備一批 。（圖／高雄市政府新興分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

一家醫美集團在警察節前夕，再度向高雄市政府警察局新興分局捐贈反光背心、夜間執勤用紅藍警示燈及辣椒水等應勤裝備，以此方式向警察表達感謝和支持。該集團一直以來都致力於社會的和諧與穩定，並且重視企業的社會責任。

這家醫美集團總顧問鍾金源表示，「這份捐贈是希望在警察節這個特殊的日子，向辛勤工作的警察們表達最誠摯的敬意。他們希望提供警察所需的設備，讓他們能更安全、更有效地執行職務」。集團執行長莊子瑩在捐贈活動中表示，警察是維護社會安全的重要力量，這份捐贈除了表達對警察的敬意，也希望能為社會的和諧與穩定出一份力。她也向所有辛勤的警察們致以最誠摯的祝福，感謝他們為社會安全付出的努力和奉獻。

▲新興分局獲贈反光背心等應勤裝備一批。 。（圖／高雄市政府新興分局提供）

▲醫美集團執行長莊子瑩（中）出席慶賀警察節快樂。（圖／高雄市政府新興分局提供）

警方強調：反光背心能提高警察在夜間或視線不佳環境中的可見度，降低意外發生的風險，而紅藍警示燈則能提醒路人和車輛注意安全。辣椒水作為非致命武器，能在處理突發情況時提供警察一定的自衛能力，保障他們的人身安全。高雄市政府警察局新興分局的警察表示，他們非常感謝醫美集團的捐助，這些裝備將有助於他們更好地執行職責，保護市民的生命財產。

ET快訊
ET民調／57.3%民眾支持國會改革法案！　共4成1挺藍白表
蔡阿嘎開除蘿拉「5月2日」就露餡！　網：原來是這時候
快訊／塞爾提克打爆獨行俠！　冠軍賽奪首勝
快訊／永康住商大樓女墜樓！　頭顱破裂亡
快訊／北市府當毒窟！女科員慘了...一句話遭求處重刑
黃仁勳擬出售輝達60萬股！　套現約逾7億美元
快訊／國中會考成績公布！高分群1.7萬人　5A作文6級分71
蘿拉「地院公告疑被挖」不只一件！　法律系神解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男大生酒後遭硬上「屁股痛痛的」怒提告　噁學長判刑3年2月

高雄男藏毒遭警攔狂逃！摔車噴出皮夾害身分露餡　躲衣櫃被揪出

27歲士兵泳渡基隆河慘亡！堂兄弟岸邊焦等3天　希望破滅悲認屍　

快訊／台南永康住商大樓女子墜樓！頭顱破裂當場死亡

快訊／北市府當毒窟賣大麻煙彈！女科員慘了...一句話遭求處重刑

4幅假畫「保證是真跡」賣1238萬　藝廊老闆誆王文堯妻...判2年半

簡易「水池」曝光！防汛擋板圍住特斯拉　浸泡狂灌水防復燃

快訊／台南歸仁台86線小貨車失控側翻　車頭撞護欄駕駛受傷

21歲男大生騎車連閃2三寶「逃不過急煞左轉女」　慘被擊落畫面曝

快訊／國2東向南桃園段大貨車突起火！警消急灌救　車流回堵5k

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

男大生酒後遭硬上「屁股痛痛的」怒提告　噁學長判刑3年2月

高雄男藏毒遭警攔狂逃！摔車噴出皮夾害身分露餡　躲衣櫃被揪出

27歲士兵泳渡基隆河慘亡！堂兄弟岸邊焦等3天　希望破滅悲認屍　

快訊／台南永康住商大樓女子墜樓！頭顱破裂當場死亡

快訊／北市府當毒窟賣大麻煙彈！女科員慘了...一句話遭求處重刑

4幅假畫「保證是真跡」賣1238萬　藝廊老闆誆王文堯妻...判2年半

簡易「水池」曝光！防汛擋板圍住特斯拉　浸泡狂灌水防復燃

快訊／台南歸仁台86線小貨車失控側翻　車頭撞護欄駕駛受傷

21歲男大生騎車連閃2三寶「逃不過急煞左轉女」　慘被擊落畫面曝

快訊／國2東向南桃園段大貨車突起火！警消急灌救　車流回堵5k

住花蓮飯店買1送1！順遊必玩3景點　有最新韓系咖啡廳、親子農場

陸2024高考登場！1342萬考生創新高　AI監考嚴防「智慧作弊」

俄核動力潛艦將停靠哈瓦那　古巴：俄軍不會攜帶核武器

男大生酒後遭硬上「屁股痛痛的」怒提告　噁學長判刑3年2月

快加油！　下周汽、柴油擬各調漲0.1元

終止7連不勝！菊池雄星達成700K里程碑　帶領藍鳥擊敗金鶯

暑期工讀看過來！　台南永康就業中心超過400個職缺等你來挑戰

高雄男藏毒遭警攔狂逃！摔車噴出皮夾害身分露餡　躲衣櫃被揪出

法網狂掃20連勝　球后斯威雅蒂闖最終決戰

大立光林恩平不當省話一哥「火力全開轟德商」　怒嗆列拒往戶

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

唐治平工作所得全給媽媽！房東：他很孝順

快訊／特斯拉衝出國道墜橋！男噴飛不治

宜蘭男持刀「隨機割喉」2路人！下場出爐

即／北市母女「屋內輕生」家人開門嚇傻

肇事原因曝！特斯拉Model Y「噴飛斷兩截 」1死1傷

即／晟德藥廠疑2次內線交易　約談前董座1家3口

特斯拉國1墜橋　1男噴飛無心跳

士兵泳渡基隆河失聯　搜尋58小時找到遺體

母女電梯消失16年　丈夫修水塔意外摔落身亡

23歲男殺情敵「脖子快斷一半」還假喊：加油

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

涉晟德內線交易　「生技之神」遭電子監控

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

更多熱門

相關新聞

電線飄落「掛勾」機車　無辜婦骨折重傷

電線飄落「掛勾」機車　無辜婦骨折重傷

一位婦人6日下午4點多左右，騎乘電動車行經高雄市阿蓮區青旗廟路口時發生意外，當時婦人在等待紅綠燈轉換時，路旁的電線因風力作用而甩動，直接掉落在她的車前。綠燈亮起後，電線將她的車子拉向後方，造成她摔倒全身多處擦傷，甚至骨折、腦震盪以及小姆指斷裂，目前正在醫院接受手術治療。

黃仁勳1句話　他預言：會讓多少建案封盤？

黃仁勳1句話　他預言：會讓多少建案封盤？

即／國1鼎金系統2自小客追撞　1送醫

即／國1鼎金系統2自小客追撞　1送醫

啦啦隊女神端午集結高雄　市府再推酷碰券

啦啦隊女神端午集結高雄　市府再推酷碰券

NVIDIA選址傳落腳高雄　經濟部長這樣說

NVIDIA選址傳落腳高雄　經濟部長這樣說

關鍵字：

高雄新興反光背心辣椒水醫美集團元和雅

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

唐治平工作所得全給媽媽！房東：他很孝順

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面