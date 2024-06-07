用路人注意！台中新增20處科技執法7／1啟用　地點一次看

▲台中市警局今年7月1日起將新增20處科技執法設備。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市目前有21處路口科技執法，台中市警局交通大隊統計，去年的交通事故件數較前年下降16.85％，顯示有效改善交通安全；交通大隊指出，今年將新增設置20處地點的科技執法設備，是依據台中市肇事熱點規劃，預計今年7月1日正式啟用。

台中市警局交通大隊表示，今年將要新建置的20處路口科技執法設備地點，是根據本市車禍統計數據，從百大易肇事路口及各警分局前10名易肇事路口考量進行規劃，針對肇因對症下藥，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及不讓行人等重大違規進行取締。

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交通大隊公布新增20處科技執法地點：北區英才路與學士路口、南屯區文心路與向上路口、南屯區環中路與向上路口、北屯區環中路與崇德路口、北屯區松竹路與環中東路口、西屯區台灣大道與惠中路口、西屯區中清路聯絡道與環中路口、西屯區台灣大道與黎明路口、中區台灣大道與三民路口、大雅區中清路與月祥路口、神岡區后神路與圳前路口、沙鹿區屏西路與向上路口、沙鹿區向上路與自立路口、后里區三豐路與枋寮路口、南區國光路與忠明路口、南區文心南路與復興路口、大里區環中東路與新仁路口、大里區環中東路與德芳南路口、太平區東平路與祥順路一段、烏日區高鐵東路與中山路口。





區域 交叉路口 北區 英才路與學士路口 南屯區 文心路與向上路口 南屯區 環中路與向上路口 北屯區 環中路與崇德路口 北屯區 松竹路與環中東路口 西屯區 台灣大道與惠中路口 西屯區 中清路聯絡道與環中路口 西屯區 台灣大道與黎明路口 中區 台灣大道與三民路口 大雅區 中清路與月祥路口 神岡區 后神路與圳前路口 沙鹿區 屏西路與向上路口 沙鹿區 向上路與自立路口 后里區 三豐路與枋寮路口 南區 國光路與忠明路口 南區 文心南路與復興路口 大里區 環中東路與新仁路口 大里區 環中東路與德芳南路口 太平區 東平路與祥順路一段 烏日區 高鐵東路與中山路口

▲台中市警局交通大隊公布新增20處科技執法地點。（圖／記者白珈陽製圖）

以上地點將於今年7月1日正式執法。相關執法路口也在交通警察大隊網站上公布。台中市警局長李文章表示，設置科技執法設備可以輔助警方執法也是未來的趨勢，於現場均有警示標誌及告示牌面提醒市民朋友此處執行科技執法動態偵測違規進行取締，目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低事故的發生。