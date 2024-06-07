賴清德為何沒有接見「黃仁勳、蘇姿丰」？　郭正亮：他們很尷尬

▲輝達執行長黃仁勳6日晚間於欣葉用餐，離場手拿雞排妹轉交的台灣黑熊娃娃。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台北電腦展吸引了眾多世界科技領袖前來，包括輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰及英特爾執行長季辛格等人，皆在此發表對未來科技的見解。然而，前立委郭正亮指出，總統賴清德未能接見這些科技大咖，背後有其原因，直言「兩岸政治沒搞好，他們很尷尬」。

郭正亮6日在網路節目《觀點-亮劍台灣》表示，這次台北電腦展難得匯聚了如此多的世界級人物，無疑是一個世界級新聞，然而，為何賴清德沒有接見他們？總統府不可能不想安排接見。

郭正亮進一步表示，黃仁勳是小留學生，他後來跟父親到美國去，他也出生在台灣；蘇姿丰也出生在台灣，這些人都是台灣之光，賴清德應該巴不得要接見他們，但真相是他約不到。原因在於這些科技領袖們需要考量中國的反應，畢竟他們的市場不僅限於台灣，也包括中國大陸。如果與賴清德合照，可能會引來中國大陸的不滿，他們都要想這種問題。

郭正亮指出，兩岸政治沒搞好，他們很尷尬！對黃仁勳、蘇姿丰、季辛格來說，與賴清德合照並不重要，重要的是兩岸都能做生意。郭正亮舉例說，每次總統出席台灣美僑商會活動，很多商人都不願意在會後合照，包括蔡英文和賴清德。因為兩岸關係如此緊張，他們不願意選邊站，保持中立對於他們的生意來說是最好的選擇，避免引發不必要的麻煩。

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