《芙莉蓮》官方編輯也「回應長髮哥」　漫畫截圖2句話致敬他

▲《芙莉蓮》官方編輯也回應長髮哥，暖回「沒問題的，欣梅爾，世界一定正在改變」、「獻給逝去的勇者」。（圖／翻攝自X：記者游瓊華攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中捷運5月發生隨機砍人事件，英勇對抗歹徒的「長髮哥」許瑞顯事後受訪時，引用日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》經典台詞，「如果是勇者欣梅爾的話，一定會這麼做的」。消息除了引發台日網友轟動外，《週刊少年Sunday》編輯部也轉貼相關新聞，寫下「獻給逝去的勇者」，還貼出一張芙莉蓮的台詞「沒問題的，欣梅爾，世界一定正在改變」鼓勵，再度掀起網友熱議。

台中捷運5月21日上午11點多發生隨機砍人事件，27歲「長髮哥」許瑞顯不顧自身安危與20歲洪嫌肉身搏鬥，最終成功與其他乘客一起合力制伏洪嫌，不過他的左臉、嘴唇卻在打鬥的過程中遭利刃砍傷，所幸經醫院治療後沒有大礙，他也在5月31日順利康復出院。

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「長髮哥」許瑞顯4日出席台中市政府舉辦的頒獎典禮，被媒體詢問整起事件的感想，他引用日本人氣動漫《葬送的芙莉蓮》經典台詞，「如果是勇者欣梅爾的話，一定會這麼做的」，表示如果是勇者的話，相信也會這樣做，他不敢自居英雄，本能選擇只想減少傷亡，若時間重來一次，他應該也會做出相同的選擇。

許瑞顯受訪的影片一出，立刻吸引網友瘋狂轉貼，在日本更引發巨大迴響，連載《葬送的芙莉蓮》的《週刊少年SUNDAY》編輯部編輯小倉功雅6日就轉貼許瑞顯的新聞，並寫下「獻給逝去的勇者」，引發網友熱烈討論。另外，小倉功雅5日就曾貼出一張芙莉蓮說出「沒問題的，欣梅爾，世界一定正在改變」的漫畫截圖，被許多網友認為是在致敬許瑞顯。

除了《週刊少年SUNDAY》編輯部外，《葬送的芙莉蓮》官方X也接連發布了2張漫畫截圖，分別是芙莉蓮講出「如果是勇者欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，另一張則是欣梅爾說「就算一點也好，如果能改變某個人的人生的話，這樣就很足夠了」，儘管官方未言明是回應什麼，許多網友都認為在間接回應長髮哥事件。

日本漫畫《葬送的芙莉蓮》是山田鐘人原作，阿部司作畫，2020年4月連載至今，故事發生在奇幻架空世界，講述精靈魔法使「芙莉蓮」與勇者一行人打倒魔王，歷經夥伴們老去與死亡，芙莉蓮懷抱著對夥伴的回憶，在世間行走的故事。勇者欣梅爾儘管只在回憶中出現，他的言行卻是代表作品核心思想的靈魂人物。