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社會 社會焦點 保障人權

緊張打錯人！中捷雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中捷運5月21日傳出隨機砍人案，20歲的洪嫌手持3刀在車廂內揮砍，造成2名乘客受傷。今(4日)台中市長盧秀燕公開表揚17名中捷英雄，其中英勇上前與洪嫌肉搏的長髮哥許顯瑞、以及站在第一線的「雨傘哥」賴男均獲頒2萬元；賴男第一時間因「雨傘打錯人」而引起討論，今也當場向長髮哥致歉，2人在鏡頭前握手言和。

▲▼中捷隨機砍人，雨傘哥與長髮哥握手言和。（圖／記者游瓊華攝）

▲雨傘哥與長髮哥握手言和。（圖／記者游瓊華攝）

「雨傘哥」還原當時情況，表示中捷只有兩節車廂，自己是在第一節，而洪嫌與長髮哥一路從第二車廂纏鬥到第一車廂，當時看到很多人驚恐往前跑，還聽到有人拿刀，「我想說就兩節車廂也跑不了，我帶著雨傘，很驚恐，但還是想看後面怎麼了，一走進就看到長髮哥跟洪嫌纏鬥、2人抱在一起。」

雨傘哥表示，當時長髮哥很努力奪刀、而洪嫌則在他身後，「但長髮哥身形不夠，我站在前面約3、4步距離，我想幫忙，但不知道誰是誰，所以揮雨傘試著打掉刀，但戳了兩下後，他(長髮哥)就說『不是我』，我看了一下，洪嫌的眼神比較茫然，才發現我打錯人。」

現場雨傘哥也與長髮哥握手言和，雨傘哥說，當時情況很緊張，大家都想避免傷亡，一時之間也分不出誰是誰，自己只想揮傘打掉刀，但準度不佳，打到長髮哥，「我不太準確，對長髮哥造成心態上不舒服，但我還是很感謝他，為大家爭取時間，也謝謝網路上網友不吝指教，雖然心態壓力很大，但最終結果上蒼保佑，沒有人受到太嚴重的傷，都平安結束。」

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