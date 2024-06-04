長髮哥曝「對凶嫌父母沒不滿」！將對洪男提告求償：他已經成年了

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中捷運5月21日發生隨機砍人案！20歲洪姓犯嫌帶著3刀（1菜刀、2水果刀）朝乘客揮砍，造成包括凶嫌在內共3人受傷，所幸現場多名乘客英勇將其壓制，這才沒有造成更多傷亡。其中許姓「長髮哥」接受訪問時稱，重回當下他還是會做這樣的選擇，但他認為洪男已成年，要為自己負責，因此會提告求償。

▲長髮哥許顯瑞接受媒體訪問，透露將對洪男提告求償。（圖／記者游瓊華攝）

台中市長盧秀燕4日在市政會議上表揚17名中捷英雄，其中9人出席接受表揚，「長髮哥」許顯瑞接受媒體訪問時透露，目前傷口幾乎不會痛、已經消腫了，自己跟女友都不是在乎傷疤，但因媽媽擔心他破相，所以去醫美進行除疤手術，將傷口打開清創，重新再縫合一次，回來有稍微沒那麼舒服。

面對媒體詢問，重回當下長髮哥還會做出同樣的選擇嗎？長髮哥表示，重回當時「還是會做出一樣的決定」，他透露，洪男父母事發後曾到醫院要求見面，但因當時他剛恢復，還不知道如何跟他們互動，所以避而不見。

長髮哥強調，「我對他父母沒有太大的不滿，我覺得洪男已經成年了，洪男是洪男，他父母是他父母，我對他父母沒有太多要說的」，也表示，之後會提出民事訴訟向洪男求償，再看法院如何判決，畢竟他還是受到損失了。