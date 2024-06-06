陸委會民調：超過5成5支持進一步強化「反滲透法」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會6日公布民調結果，調查顯示，面對中共對台統戰、滲透與介選，超過5成5的民眾，認為應進一步強化「反滲透法」，規範更多危害國家安全的行為。

陸委會提到，本次調查針對各界關切的「反滲透法」相關議題探詢民眾看法，6成5（65.0%）認為近年中共對台統戰、滲透及介選作為越來越嚴重；8成以上（81.8%）支持政府持續強化法制，加強防範滲透行為；5成5（55.1%）認為應進一步強化「反滲透法」，規範更多危害國家安全的行為。

調查也顯示，5成5以上認為在兩岸互動交流中「國家主權」（56.4%）較「經濟利益」（36.5%）重要。

陸委會強調，「反滲透法」補充現行法律的規範不足，有助於強化民主防衛機制，維繫兩岸健康有序交流，「政府將持續依循台灣主流民意，加強相關國安法制，守護國家主權、安全、民主與自由。」

陸委會也呼籲，對岸應停止對台統戰滲透，在對等尊嚴原則下與我政府進行溝通對話，方有助於兩岸關係正向發展。

本項調查是陸委會委託益普索市場研究公司，在113年5月3日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,073份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。