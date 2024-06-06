民進黨悄換民主基金會董事名單　范雲、沈伯洋入列

▲立委范雲（左）、沈伯洋（右）擔任民主基金會董事。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德5月20日就任，新任行政團隊就定位。民主基金會近日更新董事會、監察人名單，外交部長林佳龍、總統府秘書長潘孟安擔任政府代表，而依照國會席次分配的政黨代表名單也悄悄「換人」，原本代表民進黨的林靜儀、林飛帆、陳建甫、賴怡忠，被更換為沈伯洋、周威佑、范雲、楊懿珊。

本屆民主基金會董監事任期將於本月屆滿，擬於6月19日召開最新一屆董事會。根據民主基金會網站公佈的董事會、監察人名單，政府代表包括：擔任董事長的立法院長韓國瑜、林佳龍、潘孟安；學界代表為政大俄羅斯研究所所長魏百谷，財經界代表為外貿協會董事長黃志芳，非政府組織團體代表為主婦聯盟環保基金會創會董事長陳秀惠。

在政黨代表部分，依照國會席次比例，為國民黨、民進黨各4席，民眾黨1席。國民黨代表未改變，為中華人權協會理事長高思博、新北市政府前秘書長許育寧、立委陳永康、國民黨醫療委員會主委蔡明忠，民眾黨代表也不變，由民眾黨主席辦公室涉外事務總監周台竹擔任。

不過，民進黨名單內容較4月份有所差異，原本的衛福部次長林靜儀、國安會副秘書長林飛帆、淡江外交與國際關係學系副教授陳建甫、遠景基金會執行長賴怡忠，被更改為立委沈伯洋、范雲、民進黨主席室主任周威佑、民進黨副秘書長楊懿珊，引發媒體關注。