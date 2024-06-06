方一峰請市府爭取AI研發中心　黃偉哲歡迎到台南逛夜市設研發中心

▲台南市議員方一峰6日總質詢時，特別請黃偉哲市長積極爭取AI研發中心在台南，他說南科產值已超越竹科，人才濟濟，條件絕不輸其他縣市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

AI浪潮席捲全球，台南市議員方一峰6日總質詢時，特別請黃偉哲市長積極爭取AI研發中心在台南，他說不論黃仁勳或是蘇姿丰都是我們台南人，人不親土親，南科產值已超越竹科，人才濟濟，條件絕不輸其他縣市。

黃偉哲市長答詢幽默的說，黃仁勳執行長若來台南夜市走走，就會愛上台南，AI研發中心也會設在台南！

方一峰指出，現在最夯的議題就是AI，台南地靈人傑，人才輩出，黃仁勳跟蘇姿丰都是我們台南人，「輝達」跟「超微」都在考慮要來台灣設研發中心，全台每個縣市首長、經發局都動起來要爭取，聽說連新北市的經發局局長都要跟輝達高層接洽，高雄也非常積極，南科有AI半導體完整的產業鏈，沙崙也有陽明交大AI學院、台灣人工智慧學校，這是台南很大的優勢，希望能積極拿出台南的誠意，把輝達跟超微都留在台南，畢竟，人不親土親。

黃偉哲市長幽默說，黃仁勳執行長若到台南夜市走一走，品嘗到台南美食，就會把研發中心設在台南，台南科學園區的土地、人才充足，不怕不比貨只怕不識貨，不論是輝達、超微或是美超微、Intel，都是爭取對象。

方一峰繼續關心大北門地區人口就業和交通問題，他說北門區去年底戶籍人口跌破1萬人，且持續下滑，4月底剩9905人，溪北就業機會少，加上南科「磁吸效應」，人口外流，最重要的是交通不便利，廠商沒進來沒有商機，地方怎麼留人，台南不要再重南輕北，溪南每天塞車，應該要均衡發展，現在新吉、七股、佳里、麻豆等工業區都蓋在溪北，非常需要交通將其跟南科連接起來，打造一個衛星工業區，爭取許久的跨曾文溪大橋，市府終於開始動作了，希望規劃的南41線接台江大道跟南科烏橋中路跨曾文溪接市道173線，可行性評估動作能快點，年輕人真的需要一條安全到南科上班的路。

方一峰也說，現在台南每天垃圾量1800噸，但每天處理量能僅約1350噸，導致每天都有450噸的缺口，會造成這情況就是，現有工業區及科學園區廢棄物處理設施規劃不夠完善，七股科工區現在已經公告開始賣了，卻沒規劃蓋焚化爐處理，市府的焚化爐無法處理那麼多，工廠的廢棄物一直增加，環保公司越收越貴，處理費一直漲，問題是環保公司收錢了，很多垃圾都不知道載去哪裡，導致環保蟑螂滿天飛，這是一個惡性循環，市府應該趕緊補破網。

方一峰也再度提醒消防局，西港大橋14年來發生跳水案共17件，一直爭取設置防護網和監視器，希望能挽救生命，雖然整條西港大橋那麼長，但會跳的路段就那裡，警力跟消防的資源，目前，西港大橋上僅有水利署第六河川局，在西港大橋北段出口端架設之即時影像，但位置太遠，搶救單位看不清楚，消防隊有提供我發生的熱點，大概在西港大橋中央往南、北約莫100公尺附近，建議市府可以研擬一下比照學甲的華宗橋、跟四草橋影像，以挽救更多生命。

方一峰一直很關心消防員的福利與安危，他說，現在少子化還有就業多元化，消防去年招考900人，最後只錄取384人，人力不足，新竹晴空匯火災憾有兩名打火弟兄殉職，佳里工業區也有發生火災，燒了很久，前一個禮拜在永康也有工廠火災，要給台南消防弟兄一個肯定，他們真的辛苦了，希望消防局對於要進火場的設備、氧氣瓶，一定要充足供應，現場弟兄的定位、名單的掌握更是要落實。