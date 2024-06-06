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泡麵10大排行榜出爐！統一肉燥麵、來一客霸榜　賣場祭「買1送1」

▲▼家樂福公布台灣熱銷泡麵榜單，並推出「麵麵博覽會」優惠。（圖／業者提供）

▲賣場公布台灣熱銷泡麵榜單，並推出「麵麵博覽會」優惠。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣泡麵市場幾乎沒有淡季，年銷售超過百億元，上百口味琳瑯滿目，也常有網友分享澎湃吃法、創意吃法！賣場推出「麵麵博覽會」，並公布國內外泡麵銷售TOP 10排行榜，本土品牌像是「統一肉燥麵」、「來一客」霸榜，異國品牌由「農心辛拉麵」奪冠。同步還祭出多款牛肉麵、拌煮麵「買1送1、第2件省更多」優惠。

▲▼家樂福公布台灣熱銷泡麵榜單，並推出「麵麵博覽會」優惠。（圖／業者提供）

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▲家樂福「麵麵博覽會」，多款牛肉麵、拌煮麵「買1送1、第2件省更多」。（圖／業者提供）

家樂福表示，泡麵在台灣形成獨有文化，特定節慶習俗也成為供桌拜拜上常見供品，尤其即將迎來中元節高峰，即日起～6/18推出「麵麵博覽會」，並公布國內外泡麵熱銷前10名榜單，還有「買1送1、第2件省更多、會員專屬紅利點數10倍送」優惠回饋。

★台灣熱銷泡麵前10大排行榜：

▲▼家樂福公布熱銷泡麵TOP10 排行榜。（資料／業者提供）

「麵麵博覽會」期間，單筆購買泡麵、常溫麵條、米粉、冬粉等系列商品，每滿399元就送「日系不鏽鋼泡麵碗」（帶瀝水蓋/1000毫升/價值199元/全台限量7500個）。

購買統一滿漢大餐Gold牛肉麵碗、統一小時光麵、雙響泡湯麵、味王當歸藥膳/椒麻牛肉/排骨酥等，獲得家樂福紅利點數10倍送，還有味丹老北京炸醬麵（84克x4）推出售價118元「買1送1」特惠。

▲▼家樂福公布台灣熱銷泡麵榜單，並推出「麵麵博覽會」優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福「麵麵博覽會」多款泡麵特價。（圖／業者提供）

單筆購買巷口拌麵、滿漢大餐Gold牛肉麵、統一小時光麵館滿199元以上，就送「統一肉燥調合米粉」一碗。購買維力炸醬麵袋裝系列商品，任三組就送炸醬麵運動毛巾一件（價值299元，全台限3600件）。

此外，家樂福也提供超過200支異國泡麵讓顧客選購，也公布「異國泡麵排行榜」前10名，其中韓國泡麵佔據8成，口味類型特別喜愛「辛辣」！

▲▼家樂福公布台灣熱銷泡麵榜單，並推出「麵麵博覽會」優惠。（圖／業者提供）

▲異國泡麵由「農心辛拉麵」奪冠。（圖／業者提供）

★異國泡麵熱銷前10名：

▲▼家樂福公布熱銷泡麵TOP10 排行榜。（資料／業者提供）

而比較泡麵，拌煮麵幾乎是原味重現，近期台灣名店牛肉麵成為拌煮麵新寵兒，也成為熱銷趨勢，包含知名君悅酒店、六福皇宮皆推出牛肉麵新品，目前家樂福販售多達15款選擇，有著來自名店與網路熱銷款。像是曾蒙牛、君悅酒店、阿舍、蔣老爹、林東芳、捷康大廚、段純貞、六福皇宮、兩支北方麵食館等，即日起～6/18推出期間特惠「買1送1、第二件省更多」。

▲▼家樂福公布台灣熱銷泡麵榜單，並推出「麵麵博覽會」優惠。（圖／業者提供）

▲拌煮麵即日起～6/18期間特惠「買1送1、第二件省更多」。（圖／業者提供）

●全聯雞肉、有機水耕菜優惠

如果想在泡麵加料，吃起來更澎湃，全聯福利中心近來推出年中慶，其中明星雞肉商品「黃金雞腿排肉切片」最熱銷， 6/7~6/13期間單盒下殺至85元，替荷包省一波。其他還有「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」除了優惠價之外，即日起至6/27指定精肉品項「任2件現折20元」。

▲▼全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」由超秦獨家供應，首度曝光產線導入高科技AI智慧農業系統。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯3款雞肉明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」、「鹽麴去骨雞腿排」祭出優惠。（圖／記者林育綾攝）

若想加青菜，全聯獨家販售善美的「水耕蔬菜系列」，在6/7~6/20期間推出優惠，還加碼單筆「任2包現折10元」。水耕蔬菜農場引進美國「深水式栽培系統」加以改良，讓蔬菜沐浴在舒適陽光下，不使用農藥、具產銷履歷認證，口感鮮嫩「無土味」。

▲全聯6/7~6/20期間，水耕蔬菜系列商品優惠，還加碼單筆「任2包現折10元」。（圖／記者林育綾攝）

●愛買量販 「豐台灣」農特產、團購夯物優惠

愛買量販即日起至6/18 推出「豐台灣」活動，推廣台灣在地好物。網羅220款台灣各地農特產、77項團購夯物，並同步推出「APP會員瘋狂回饋3部曲」，包括：即日起至6/10，APP會員憑電子優惠券消費全館商品（菸酒、藥品除外）單筆滿1000元，現折100元。6/18前購買肉品、海鮮、熟食、冰品、碳酸飲料等指定商品，憑電子優惠券最高現折130元。結帳累點刷數位會員條碼，6/11~7/9累積達4次以上，中元檔期再送20元補貼採買金。

▲▼愛買量販「豐台灣」檔期，推出多款在地農產品、團購夯物優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販「豐台灣」檔期，推出多款在地農產品、團購夯物優惠。（圖／業者提供）

「豐台灣」網羅台灣在地當令農產品，像是彰化縣芳苑鄉「御品園放牧蛋」，全場放牧飼養，讓雞隻快樂生長、自然產蛋，具友善雞蛋聯盟認證。屏東枋山出產的「愛文芒果」，果肉特別香甜Q彈，每台斤特價69元。

台灣優質「烏殼綠竹筍」每支特價65元。花蓮赤科山「產銷履歷無硫金針」使用柴火烘乾 、低溫烘烤，每袋特價239元。香甜多汁的「花蓮大西瓜」每顆299元。

團購夯物方面，有堅持眷村無油乾烙做法的高雄張媽媽八寶韭菜盒、人氣炸雞店胖老爹推出美式二節翅、老字號伴手禮唯豐肉鬆培根肉乾系列、花蓮秀林鄉必吃的龍澗冰廠冰棒、關渡生發號綜合鐵蛋分享包、美而美經典蘿蔔糕、深坑郭金山花生糖等，免排隊、免預購，在賣場就可以買回家。

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