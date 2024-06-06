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樂活種植欲罷不能！吉安鄉鬱金香園開放第2梯認養　即日起申請

▲▼吉安鄉鬱金香公園開放認養，讓鄉親們享受都市農民的愜意生活。（圖／吉安鄉公所提供，下同

▲吉安鄉鬱金香公園開放認養，讓鄉親們享受都市農民的愜意生活。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉長游淑貞爭取占地約四甲的鬱金香公園六年使用權，去年底開放認養登記獲得空前熱烈迴響，這半年來鄉親們享受都市農民的愜意生活令許多人艷羨，期待第二批圃畦開放申請認養；鄉公所為滿足鄉親期待，正加緊整地進度，即日起開放鄉親申請，並以首批候補百餘位鄉親為優先。

▲▼吉安鄉鬱金香公園開放認養，讓鄉親們享受都市農民的愜意生活。（圖／吉安鄉公所提供，下同

吉安鄉快樂農園全面活化，不僅成功完成全鄉食農教育，與鄉民共同營造自耕自食、樂活養生的健康休閒環境。鬱金香公園第一批種植區於上半年開放登記種植廣受好評，如今在鄉民熱切期待中，第二階段整地完畢，合計樂活區245畦開放鄉親登記認養，以及永續區43畦邀請地方社團、協會加入樂活養生推廣行列踴躍申請；另外，原福昌、北昌農場及鬱金香種植區釋出部分農地空間，也同步受理補位登記。

▲▼吉安鄉鬱金香公園開放認養，讓鄉親們享受都市農民的愜意生活。（圖／吉安鄉公所提供，下同

前鬱金香花園閉園後一度荒蕪，帶來無法解決的髒亂與蛇鼠滋生困擾。吉安村長田秀鳳感謝的說，經過鄉公所仔細規畫管理，種植區一經開放申請認養登記即爆滿，第一批種植區每天早晚都可以見到鄉親換上工作服，為種植的菜苗澆水、除蟲，很多人自從當快樂農民後心情開朗許多，很多身體小毛病都不藥而癒…感謝鄉公所用心，這段時間終開放預約報名無限充滿期待。

▲▼吉安鄉鬱金香公園開放認養，讓鄉親們享受都市農民的愜意生活。（圖／吉安鄉公所提供，下同

鄉公所正加緊整地，即日起開放第2梯申請。

公所特別針對吉安鄉民65歲以上長者或具身障資格者免收費，社團或協會也優惠免收使用費，僅需繳交保證金500元。其他認養人以設籍吉安鄉為優先且限認養1個單元，新約需簽訂認養契約並繳納保證金500元，退租時辦理退費，屆時將以登記順序分配圃畦，凡65歲以下者承租需每月繳使用費新台幣100元，續約者每月使用費為50元，另由於鄉親參與踴躍且空位有限，請鄉親們把握機會，申請人請攜帶「身分證與印章」前往鄉公所農業課辦理，歡迎大家踴躍認養快樂種植。

洽詢電話： 03-8523126分機138（陳小姐）。

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