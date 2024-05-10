土地受震無法使用「地價稅可全免」　稅務局：開徵40天前申請

▲▼花蓮稅務局表示，因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣近日有不少民眾表示：「因0403震災餘震不斷且後續山區落下豪雨，導致其所有土地已經流失，是否仍應繳納地價稅？」，花蓮地方税務局也指出，自0403強震發生以來，確實有許多民眾來電詢問相關問題，因事關民眾權益，有司單位自應考量實際情況並提出說明以澄清疑慮。

花蓮縣地方稅務局針對以上疑慮說明表示，依土地稅減免規則第12條規定，因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免。

稅務局同時指出，針對受災地區土地，該局除主動依縣府核定紅單、各鄉（鎮、市）公所通報及蒐集的災況等資料辦理減免外，為避免通報及蒐集資料不足，而無法即時勘查，籲請符合減免規定的受災土地所有權人，於地價稅開徵40天（即9月22日）前以書面、電話、傳真提出申請或至該局網站線上申請，經核定者，該土地於無法使用之年度全免地價稅。

稅務局呼籲民眾對於地價稅如有任何問題，歡迎利用國地稅免付費服務電話0800-000321，也可撥打稅務專線03-8226121分機182至187；玉里分局03-8882047分機222、253洽詢，將有專人竭誠為您服務。