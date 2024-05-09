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南投縣犬貓絕育3合1專案活動開跑　補助手術費+18場次下鄉免費服務

▲南投縣犬貓絕育3合1專案活動開跑。（圖／資料照片，新北市動保處提供，下同）

▲南投縣犬貓絕育3合1專案活動開跑。（圖／資料照片，新北市動保處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府即日起於偏鄉熱點推出犬貓絕育「3合1」專案：凡飼主設籍南投縣、所飼犬貓現於縣轄內，且辦妥寵物登記及施打狂犬病疫苗者，皆可申請絕育手術費補助，並將舉辦18場次的免費絕育活動，歡迎有需要的民眾申請報名。

縣府家畜疾病防治所指出，今年度專案對象選定一般家犬貓、半野放犬貓（重點目標，以犬隻為主）、動物保護團體所飼養犬貓等3類族群，但純種犬貓則不予補助；民眾可透過全縣動保團體、獸醫師公會、開業動物醫院、鄉鎮市公所及各社區發展協會等協助申請，再由招募之獸醫師至各鄉鎮或社區同步進行免費犬貓絕育手術、狂犬病預防注射及寵物登記。

飼主亦可帶犬貓至家畜疾病防治所合作之動物醫院進行絕育手術，但須完成寵物登記及狂犬病預防注射，若犬貓於手術前未完成寵物登記者，飼主需自費250元完成登記；合作動物醫院名單如下：南投市，大群動物醫院；草屯鎮，中興動物醫院、心愛動物醫院、新豐動物醫院、大愛動物醫院、佳欣動物醫院、歐貝急診動物醫院；水里鄉，樂樂動物醫院；埔里鎮，安成動物醫院、慧光動物醫院、永佳家畜診所、中農動物醫院，手術費補助數量有限，民眾可把握機會儘速申請。

▲南投縣犬貓絕育3合1專案活動開跑。（圖／資料照片，新北市動保處提供）

另自本月起至11月30日止將陸續辦理18場次絕育三合一活動，報名請直接撥打各場次報名專線：5月有3場次，11日（六）水里三村集會所、台灣浪愛不流浪關懷動物協會049-2206858，15日（三）國姓鄉福龜村、流浪狗照護協會 0933-565036，26日（日）魚池鄉多功能福利中心、台灣動物保護協進會0970-831318、Line ID:@tnvr99520；6月2場次，16日名間鄉中正集會所、台灣浪愛不流浪關懷動物協會049-2206858＊，30日信義鄉羅娜村、台灣動物保護協進會0970-831318、Line ID:@tnvr99520。

▲南投縣犬貓絕育3合1專案活動開跑。（圖／資料照片，新北市動保處提供）

7月至10月每月各3場次，皆安排於周日：7月7日埔里鎮、南投縣關懷動物協會 0921-706708，14日仁愛鄉發祥村、台灣浪愛不流浪關懷動物協會049-2206858，28日水里三村集會所、台灣動物保護協進會0970-831318、Line ID:@tnvr99520；8月4日埔里鎮、南投縣關懷動物協會 0921-706708，11日集集國中活動中心、台灣浪愛不流浪關懷動物協會049-2206858，25日竹山鎮延正社區活動中心、台灣動物保護協進會0970-831318、Line ID:@tnvr99520；9月8日埔里鎮、南投縣關懷動物協會 0921-706708，15日南投市、台灣浪愛不流浪關懷動物協會049-2206858，29日信義鄉人和村、台灣動物保護協進會0970-831318、Line ID:@tnvr99520，10月6日埔里鎮、南投縣關懷動物協會 0921-706708，13日草屯鎮敦和集會所、台灣浪愛不流浪關懷動物協會049-2206858，27日水里三村會所、台灣動物保護協進會0970-831318、Line ID:@tnvr99520，最終場為11月3日（日）名間鄉中正集會所、台灣浪愛不流浪關懷動物協會049-2206858。

家防所提醒，依據《動物保護法》第 27 條規定，未為寵物絕育且未申報及提出繁殖管理說明，或未申報繁殖需求而繁殖寵物，得處5萬至25萬元罰鍰，並得公布其姓名、照片及違法事實，或限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰之，籲請飼主儘速幫家中犬貓辦理絕育，避免受罰，有相關問題請洽該所：2222542轉接保護課。

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