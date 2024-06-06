和美地震民眾嚇歪！文史學者：176年前強震多廟塌　籲老宅加強防震

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮5日晚間9點20分罕見發生規模3.7極淺層地震，深度21.9公里，彰化縣議員賴清美說，感覺地震轟了一聲，得知震央在和美，擔心還有餘震，拿了2瓶裝水跟避難包放在床頭，準備逃生時使用。文史學者指出，176年前彰化斷層帶曾發生強震，造成多間廟宇倒塌重建，土木專家則建議老舊建築先進行耐震補強。

▲中央氣象署發布地震報告，彰化縣和美鎮發生規模3.7地震。（圖／氣象署提供）

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和美居民說，「有先聽到轟一聲，再開始搖」、「有聽到地鳴，小搖」，賴清美說，她當時再照顧孫子，先是聽到轟一聲，再搖一下，剛開始以為又是花蓮餘震，得知震央在和美鎮，嚇得整夜不得安眠。

921大地震是受到車籠埔斷層影響，而昨夜和美發生地震，真的讓彰化人受到驚嚇，疑問為何震央會生在和美，有網友指出，這是受到彰化斷層影響，而上一次活動發生在1848年12月3日，距今已超過170年尚未有活動跡象」。

▲議員賴清美。（圖／記者唐詠絮翻攝）

文史工作者陳仕賢老師表示，176年前的地震，鹿港龍山寺與彰化元清觀受損而重修，在其碑文中有詳細記載；在他著作《龍山聽唄‧鹿港龍山寺》內文中也敘述，「道光28年1848年彰化大地震，鹿港龍山寺、興安宮、鳳山寺等等廟宇崩毀進行重修」、「咸豐10年1860年史籍資料也提及地震屋倒的情景。也符合同一時期、同一地區，大多數廟宇都重修，是因地震的天災而起」，對於地震仍不可掉以輕心。

▲彰化元清觀香火鼎盛。（圖／翻攝自彰化元清觀）

彰化縣議員吳韋達5月17日質詢時，就曾引用經濟部中央地質調查所資料提醒，縣府、縣議會及彰基、秀傳及多所學校位在彰化斷層帶，176年前曾發生6.5級以上強震，未來50年發生規模6.5以上地震的機率為30%，為西部最高，應提高警覺。

▲台中市土木技師公會副理事長許世宗教授。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台中市土木技師公會副理事長許世宗教授表示，地震造產生的原因有核爆、興建水庫及火山爆發等原因，但這些原因在和美地區都沒有，最有可能的就是彰化斷層帶造成，和美鎮距離斷層帶僅約3公里，大約有百年沒有動了，不管是土木技師還是結構技師都大致認為斷層是處於活躍狀態，也列為活動斷層。

許世宗指出，斷層帶先它動起來，不要釋放太大能量，而後來的主震就不會過大，畢竟台灣處地震帶，提醒民眾要居安思危，建議如果是屬於老舊建築，應該要做耐震補強，如果是屬將來要興建的，推行耐震標章，包括設計及施工階段，這就是一個雙重保障，以現行新規範只要在合理的設計及監督下，也是可以達到一個安全的標準。