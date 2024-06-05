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社會 社會焦點 保障人權

「台版藍可兒」成懸案！母女電梯內消失16年　關鍵夫修水塔摔死

▲台版藍可兒。（翻攝圖／ETtoday資料照）

▲張男修理水塔摔落身亡。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

2008年1月20日，彰化一名劉姓婦人遭丈夫家暴後，帶著4歲小女兒離家，最後身影出現在離家7公里外的大樓電梯內，從此「憑空消失」至今16年，成台灣十大懸案之一，被喻為「台版藍可兒案」。而今天傳出，全案關鍵人物、劉女的張姓丈夫，去年底在自家頂樓修水塔時，不慎重摔頭部受創，送醫不治，而他妻女消失案的真相，恐將隨著他的離世石沉大海。

▲張男與劉女合照。（資料圖／民眾提供）

▲張男(左)與劉女合照。（資料圖／民眾提供）

根據警方調查，當時劉婦向管理員表示要到11樓找朋友，便帶著女兒搭電梯上樓，電梯監視器清楚拍下，2人在電梯裡脫下外套、鞋子，隨後匆忙跑出電梯，而11樓另一支監視器則拍下劉婦和女兒走到頂樓，而整棟大樓監視器再也沒拍到母女倆的身影，兩人從此人間蒸發。

▲台版藍可兒。（翻攝圖／ETtoday資料照）

▲劉女跟女兒憑空消失在大樓內。（翻攝圖／ETtoday資料照）

案發後，家屬曾到廟中求助神明，神明指示劉婦只是帶女兒「出去玩幾天，很快就會回家」，不料至今16年杳無音訊。

曾有網友推測，母女倆可能從樓梯走到地下二樓，再從地下二樓走汙水道或撞球場離開，但警方調閱大樓監視器，一一推翻這些說法，劉女家人則認為女兒消失已經超過5年，應該已經不在人世。

離奇的是，這棟大樓座落於員林市八條通，與隔壁樓房距離、落差都大，母女兩人也不可能跳到隔壁大樓，也很難不被周遭監視器拍到。為此，警方搜索大樓每一處，不僅挨家挨戶訪查，清查水塔、配電室、四周巷弄等，還清查大樓住戶身分，仍一無所獲。

▲台版藍可兒。（翻攝圖／ETtoday資料照）

▲藍可兒案轟動一時。（圖／翻攝自YouTube）

不過12年後，2020年彰化田中鎮一位林姓婦人攜女逃家，失蹤10多年後，被員警循線在高雄尋獲，此案也讓承辦劉婦失蹤案的警方士氣大振，決定重啟調查，再次對劉女、張男及其周邊友人進行地毯式的過濾比對，仍然查無所獲。而張男則是天天沉浸在酒精中，對警方的調查則是用一副事不關己的態度面對。

令人驚訝的是，2023年12月底，彰化一名男子爬到住家頂樓修水塔時，爬到一半疑似失去重心、腳踩空摔死，警方清查其身分，發現他就是劉婦失蹤案的關鍵人。

「台版藍可兒」案發已逾16年，科學跡證越來越少，加上劉的丈夫意外死亡，全案的真相恐將永遠石沉大海，成為永遠破不了的懸案。

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