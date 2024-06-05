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和美鎮罕見3.7地震「聽到蹦一聲」地鳴　居民驚：彰化斷層百年未動

快訊／21:20彰化縣和美鎮規模3.7「極淺層地震」　最大震度2級

▲中央氣象署發布地震報告，彰化縣和美鎮發生規模3.7地震。（圖／氣象署提供）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化縣和美鎮5日晚間9點20分罕見發生規模3.7極淺層地震，深度21.9公里，彰化市、鹿港、員林最大震度都有2級，台中市霧峰也有2級，在地民眾議論紛紛，還有人聲稱聽到地鳴聲，引起關注。

有網友在臉書社團「彰化人大小事」貼出氣象署資料，稱和美發生小區域地震，雖然規模僅3.7，但因為彰化斷層已許久未運動，當地也很久沒發生地震，引發在地網友熱議。

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許多網友紛紛留言「有先聽到轟一聲，再開始搖」、「有聽到地鳴，小搖一下」、「彰化（斷層）也100多年沒動了」、「真的需要留意了」、「沒感覺搖⋯但有聽到蹦一聲！」、「彰化斷層的上一次活動發生在1848年12月3日...距今已超過170年尚未有活動跡象」。

期間，還有網友引用學者研究稱「彰化斷層為逆移斷層，呈北北西轉南北走向，由彰化縣和美鎮向南延伸至田中附近」，因為此次震央在和美，似乎不無道理，但確切原因為何，仍待中央氣象署釋疑。

事實上，彰化縣議員吳韋達5月17日質詢時，就曾引用經濟部中央地質調查所資料提醒，縣府、縣議會及彰基、秀傳及多所學校位在彰化斷層，上次發生規模6.5以上地震已距今176年，未來50年發生規模6.5以上地震的機率為30%，為西部最高，應提高警覺。

 
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