加熱菸修法1年卡關！民間團體「和尚裝」抗議　批黑市亂象



▲加熱菸修法後仍卡關，傳出有台人假冒和尚走私遭逮，彭華幹怒斥「黑市猖獗」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

《菸害防制法》修正案上路後，依法可以上市的加熱菸品，但是在修法1年之後仍卡關國健署，間接造成加熱菸黑市亂象產生，海關近日還查獲有台灣人假冒日本和尚夾帶560條加熱菸企圖進入我國，民間團體今天再度上街抗議，希望政府能夠儘快讓加熱菸合法上路，避免黑市亂象讓有心人大賺黑心錢。

Clear air大聯盟發起人彭華幹6日上午10時許，率6名成員扮成和尚，在立法院群賢樓外靜坐抗議，希望政府重視盡快解決亂象，其中6位戴著頭套、身穿海青袈裟的加熱菸支持者，一邊敲著木魚，一邊喊著口號「逼我走私加熱菸，被迫變裝扮和尚」。

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彭華幹強調，因為台灣加熱菸雖然修法通過，但是卻卡關國健署，造成黑市亂象橫生，甚至有人假冒日本和尚，企圖夾帶560條加熱菸闖關，這起案件更讓台灣跟不上世界的問題浮上檯面。



彭華幹說，全世界已經有一百多個國家允許加熱菸上市，唯獨台灣的狀況最畸形，明明《菸害防制法》修正後已經納管加熱菸，但負責把關的國健署卻在健康風險審查過程，不斷運用各種行政手段拖延審查進度。

彭華幹痛批，國健署這樣的運作方式，根本是黑箱作業，國健署藉此免除因為超時審查而要面臨的行政怠惰等違法問題，刻意拖延的背後真相更令人質疑護航紙菸市場，令人憤怒。





面對加熱菸遲遲無法依法上市，其實不只黑市的問題嚴重，國家的稅收也因此捉襟見肘，尤其在長照健保基金運作、醫護人員的加給，以及癌症免費篩檢上，都已經造成嚴重的影響。



彭華幹批評，假和尚、真走私只是冰山一角，只要加熱菸一日不能依法上市，走私的手法就會推陳出新，合法的稅收也會付諸流水。