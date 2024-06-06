省道C級穩定邊坡1個月內盤查　交通部：有疑慮升級巡檢

▲基隆潮境公園旁台2線山崩。（資料圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

台2線基隆潮境公園入口處3日下午發生大規模走山，土石坍方高達1.2萬立方公尺，預計6月11日上午搶通雙向通車，交通部擬定短中長期計畫檢討，包括省道所有C級邊坡將於1個月內進行盤查和滾動檢討，有疑慮者提升等級巡檢，115年底建立完整北海岸公路邊坡管理與監測制度。

交通部今（6日）前往立法院交通委員會進行「台2線70K崩塌暨道路邊坡滑波監控作為」專題報告，坍方初判原因也出爐，交通部表示，台2線上邊坡因臨海迎風面易受風化影響，再加上地質構造屬厚層塊狀砂岩與薄頁岩互層，而頁岩抗風化能力小，風化後，岩體變得鬆軟，強度更弱，所以易有差異侵蝕現象；因此造成偶有部分關鍵岩塊受水因素浸潤軟化，上邊坡失穩崩塌。

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交通部分析，災點地質屬厚層塊狀砂岩與頁岩互層，坡面屬斜交逆向坡構造，砂岩長期風化容易產生節理面，使地下水容易滲入，而頁岩長期受風化容易與砂岩產生差異侵蝕，形成倒懸，研判係因近期花蓮地震及餘震不斷，加上5月底至6月初鋒面降雨，導致坡面關鍵岩塊軟化鬆動滑落，導致由下往上擴災一路抽坍至坡頂。

邊坡滑動監測部分，公路局目前已針對約86處經檢測評估具危害潛能之邊坡區域新增相關水位觀測井、壁體傾斜管、傾斜計、地錨荷重計、水壓計、地滑計、地下水位計及CCTV等監測儀器。另有45處優先關注邊坡納管至「省道邊坡全生命週期維護管理系統」。

由於這次台2線70K崩塌位置因非屬高風險路段不在監測範圍內，未列入中高風險之優先關注邊坡，無設置相關監測儀器，交通部表示，公路局後續將據此案例進行檢討監測機制。

▲基隆潮境公園旁台2線山崩。（資料圖／記者徐文彬攝）

交通部指出，未來將檢視目前的邊坡分級管理制度精進與調整空間，及台2線短、中、長期作為，其中為防止台2線70K邊坡再次崩塌，預計上邊坡再施作岩栓及噴凝土辦理後續復建工作，確保人員安全。

此外，公路局也將加強邊坡滑動監測管理，台2線邊坡砂頁岩互層因臨海迎風面易受風化影響，此次災點處因坡面有植披覆蓋，不易判釋坡體內部塊狀厚層砂頁岩節理組數與位態，公路局短期將於1個月內運用經濟部地質調查及礦業管理中心發布之「山崩與地滑地質敏感區」圖資，辦理套疊台2線臨海C級邊坡，實施UAV建模與特別檢測，並將可能逆向坡崩塌位置及有差異侵蝕現象者，除邊坡等級提升至B級邊坡外，將納入優先關注邊坡以科技定期巡檢監測。

交通部表示，台2線臨海公路邊坡穩定，關鍵因素在於地質構造之節理位態，將於年底前委託專業機構運用地質圖，沿線調查研究先初篩出可能崩塌位置，再針對該位置以UAV建模，辦理細部調查評估，中、長期目標於115年底建立更完整北海岸公路邊坡管理與監測制度。另省道公路邊坡分級管理所有C級邊坡1個月內進行盤查滾動檢討，有疑慮者提升等級巡檢。