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快訊／台南父子橋下捕魚　爸撒網失足落水！警消深夜尋獲已溺斃

▲台南市北門區驚傳男子捕魚不慎落水，台南市消防局出動消防艇進行搜尋搶救。（圖／民眾提供，下同）

▲警消深夜11時許尋獲落水男子，經送醫搶救後仍宣告不治。（圖／民眾提供）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市北門區五王大橋一處抽水站旁昨(5日)晚間9時39分許傳出一起落水案件，警消初步了解，當時一對父子在該處撒網捕魚，但父親在撒網時疑似重心不穩、失足跌落水中，身影立即消失在夜色中；一旁的兒子見狀後立刻報案，警消也出動人員及救生艇到場搜索，直到深夜11時11分才發現溺者、11時18分救上岸，但已經沒有呼吸心跳，經送奇美醫院搶救後仍宣告不治。詳細事發原因尚待進一步釐清。

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