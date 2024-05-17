記者沈繼昌／桃園報導

國道六隊警方昨（16）日深夜11時許接獲通報，有轎車逆向開上國三大溪北上路段50K處，立即派遣巡邏車查看，為防止發生對撞事故，立即實施封閉車道管制再行攔檢，防止該車違規行為，所幸過程未發生人員受傷，順利攔查該輛轎車，查出是年約七旬林姓男子，警方帶回偵訊後並依逆向行駛等違反規定處6000元以上、3萬6千元以下罰鍰，並依公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲國道三號大溪路段昨天深夜11時許，七旬林姓男子駕駛轎車（箭頭處）疑似恍神逆向行駛，嚇得其他車輛紛紛閃避。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲國道三號大溪路段昨天深夜11時許，七旬林姓男子駕駛轎車（箭頭處）疑似恍神逆向行駛，國道六隊立即封閉全線防止危險駕駛。（圖／翻攝自國道即時路況）

國道六隊指出，昨天深夜11時27分接獲通報，國道三號公路北上50K（三鶯出口匝道）有車輛逆向駛入，立即派遣巡邏車查看，員警根據即時路況查出確有車輛誤闖逆向行駛，為防止發生對撞事故，立即實施封閉車道管制，並進行攔檢以防止該車違規行為。

國道員警順利於11時42分於國道三號北上62K處成功攔獲該車，並於11時56分順利排除，經查，林姓男子逆向行駛約13公里，警方為攔截，封閉大溪北上3車道與匝道2車道，該違規車輛違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款，亦即在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等規定，處罰汽車駕駛人新台幣6000元以上、3萬6千元以下罰鍰，除依規定製單舉發外，並依公共危險罪函送桃檢偵辦。

▲國道六隊員警將逆向行駛林姓男子帶回龍潭分隊隊部偵訊。（圖／翻攝自國道即時路況）

據查，駕駛是年約70餘歲林姓男子，該男子疑因路況不熟誤闖國道，經通知家屬到場接回，家屬透露，林男疑有失智狀況，家屬對員警積極認真勤務作為防止危害發生，再三表達感謝。

國道六隊呼籲，用路人行車應遵守交通規則，注意交通號誌、標誌及標線，若錯過交流道出口，不可有逆向或倒車行為，應於下個出口重新規劃行駛路線，避免危及自身及其他用路人之安全，以免釀成重大事故；誤上國道應立即停靠路肩後人員至護欄外等安全處所撥打110報案或1968通報國道相關單位協助，以確保自身及其他車輛安全。