斯洛伐克總理遇刺3周首露面　曝光返回崗位時間：已原諒兇手

▲斯洛伐克總理費科在遇刺3周後首次露面。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）上月遭偽裝成支持者的槍手行刺，被近距離連開5槍，一度生命垂危，最終在多次手術後於5月30日出院。6月5日，費科在遇刺3周後首次公開露面，於Facebook發表一段預錄演講，承認此次襲擊對他的健康造成嚴重影響，但表示他已原諒了襲擊他的兇手。

據Euronews報導，現年59歲的費科在演講中指出，他在這場襲擊中多處受傷，導致健康嚴重受損，因此他可能需要到6、7月底才能重返工作崗位，「如果我能在幾周內回到工作崗位，那將是一個小小的奇蹟」。

費科也在演講中透露自己對襲擊者策劃這場刺殺的態度，表示「我原諒了他」，強調自己不會對襲擊者採取法律行動，也不會尋求損害賠償，「我對射殺我的陌生人沒有仇恨，但我希望他想想自己做了什麼，以及為什麼這麼做」。

費科表示，他沒有理由相信襲擊者是獨自行動，並稱襲​​擊者是反對派的一名活動人士，「他只是一個邪惡和政治仇恨的使者」，同時還呼籲反對派反思自身在斯洛伐克的發展情況。

費科的寬恕言論在國內外引起了廣泛關注和討論，特別是在即將到來的歐洲議會選舉之前，他的言論和健康狀況都將對選舉產生重要影響。目前，斯洛伐克當局已逮捕了策劃刺殺總統的71歲男子辛圖拉（Juraj Cintula）。當地媒體指出，他是一名作家兼詩人，而警方也將對他提出指控。

▼費科遇刺現場畫面。（圖／達志影像／美聯社）