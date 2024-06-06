阿湯哥跳的懸崖！　男赴《不可能的任務》取景地「意外墜崖」摔死

▲挪威聖壇岩懸崖曾是好萊塢電影《不可能的任務》的取景地。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

挪威著名旅遊景點聖壇岩（Preikestolen，又譯布道台）曾是好萊塢巨星湯姆克魯斯主演的經典電影《不可能的任務》的取景地，每年都吸引超過30萬名遊客造訪。然而，3日有一名男性遊客從這處距離底下峽灣約1981英尺（約604公尺）高的懸崖上墜落身亡。

根據CNN報導，挪威當地警方確認，死者為一名40多歲男子，他隨身攜帶著手機和身分證件，因此雖然官方尚未正式確認身分，但警方基本上可合理推斷死者身分。

據警方檢察官托梅森（Nina Thommesen）的說法，這名男子當時正在獨自旅行，現場2名目擊者接受警方問話時表示，其中一人全程目睹事發經過，男子是滑倒後才墜落懸崖。她強調，警方正在深入調查這起事故，但暫無任何犯罪跡象。

▲圖為2017年《不可能的任務6》製片團隊將拍攝設備以直升機垂降到這處600公尺高的懸崖上。（圖／達志影像／美聯社）

報導補充，聖壇岩是挪威西南部的著名旅遊景點，因為曾經出現在湯姆克魯斯主演的2018年動作電影《不可能的任務6：全面瓦解》（Mission: Impossible - Fallout）中而聲名大噪。聖壇岩在片中作為喀什米爾（Kashmir）的故事場景，電影結尾的動作鏡頭就是在此地拍攝，兩名主角從懸崖上摔落下來。

報導稱，在《不可能的任務6》首映時，有2000名影迷徒步4公里抵達聖壇岩，在夜間以雷射投影放映的方式一同觀看電影，連湯姆克魯斯本人也稱，這場首映活動為「最不可能的放映」。活動吸引了大量關注，聖壇岩也成為全球影迷朝聖之地，為這個自然景點帶來新的旅遊熱潮。