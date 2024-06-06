人夫揪小三激戰9次　瞎扯擔心孕妻因病離世「分散風險」

記者黃翊婷／台北報導

人夫阿達（化名）明知妻子懷孕，仍透過交友軟體與女子美美（化名）交往，理由是擔心妻子因先天疾病離世，想要「分散可能的風險」，交往期間他與美美發生9次性行為；後來妻子知道此事，憤而對美美提告求償40萬元。雖然美美堅稱自己遭到阿達言語誆騙，但台北地院法官審理之後，仍判她應賠償正宮30萬元較為適當。

▲阿達與美美透過交友軟體結識，交往期間發生9次性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿達和美美是在2019年4月間透過交友軟體結識，進而交往成為男女朋友，平時會互稱「老公」、「老婆」、「親愛的」，並在2020年4月至7月間發生9次性行為，後來兩人發生金錢糾紛，丈夫提出刑事告訴，她才知道此事，憤而決定對美美提告求償40萬元。

美美則辯稱，自己也是受到阿達言語誆騙，兩人短暫交往之後，她發現阿達已婚便立刻結束關係，反而是阿達不肯放手，甚至跑到她的工作場所糾纏，狠心拒絕往來，阿達卻不惜提出刑事告訴逼她出面。

不過，阿達出庭證稱，美美在2019年4月底時就知道他已經結婚了，也知道妻子懷孕的事情，但還是沒有拒絕他的交往要求，交往期間有發生性行為，直到2020年7月底左右美美才開始避不見面。

另外，阿達出示兩人在2019年4月底的聊天紀錄，當時他明確提及自己已婚、妻子懷孕等事，只是妻子罹患某種先天疾病，大舅子也有同樣的病症，從發病到死亡僅僅10天，他擔心妻子也會這樣，「為了分散可能的風險」，才會使用交友軟體；美美看完訊息之後，回覆「哦哦，理解」。

台北地院法官認為，阿達與美美相識之初，便說出自己已婚、妻子懷孕等事，美美辯稱不知道阿達已婚，卻在2019年4月之後仍與阿達發生性行為，顯然已經侵害到正宮的配偶權，最終判她應賠償正宮30萬元較為適當，全案仍可上訴。