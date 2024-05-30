超商當自家！店員自己偷喝飲料還請客　竄改繳貸款下場慘了

記者黃翊婷／台北報導

年輕男子小智（化名）去年9月間在某超商任職，卻利用職務之便，侵占2瓶飲料，甚至擅自把自己的機車貸款3400元改為「已收款」，結果被店長抓包，因而挨告。台北地院法官審理之後，依2次業務侵占罪判處小智有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，另依非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪，判處有期徒刑3個月。

▲小智在超商工作，卻擅自取用店內商品。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小智去年9、10月間在某超商擔任店員，他卻利用職務之便，先是侵占1瓶10元麥香紅茶，接著又將1杯50元的咖啡拿給朋友飲用；更誇張的是，他透過店內的代收繳費服務，將自己的機車貸款3400元改為「已收款」，實際上根本沒有把錢放入收銀機內。

後來店長盤點時發現異狀，報警進一步追查才知道是店員闖禍。由於店內監視器錄下全部犯案過程，檢方訊後依《刑法》第336條第2項業務侵占、第339條之3第2項詐欺電腦得利等罪嫌，將小智起訴。

台北地院法官認為，小智利用職務之便侵占超商商品，還擅自將未繳費的貸款登載為已繳款，顯然欠缺尊重他人財產權的觀念，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，且家中經濟狀況不佳，最終依2次業務侵占罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，另依非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄得利罪，判處有期徒刑3個月，全案仍可上訴。