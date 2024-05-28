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社會 社會焦點 保障人權

躲女廁偷拍被抓包　色男：我在思考人生及生命意義

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）有多次妨害秘密前科，去年6月間他跑到某女廁意圖偷拍，但沒有得逞，後來警方獲報上門搜索，他竟辯稱，當時待在女廁是為了思考人生方向及活在世界上的意義。台北地院法官審理之後，日前依無故攝錄他人性影像未遂罪，累犯，判處阿輝有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照）

▲阿輝躲在女廁偷拍，被抓包竟瞎扯是在思考人生方向。（示意圖／ETtoday資料照，非事發地點。）

判決書中記載，阿輝過去因兩度涉犯妨害秘密案件，被法院判刑2個月、4個月確定，直到2022年8月間才易科罰金執行完畢，沒想到他仍不知悔改，2023年6月間竟跑到某女廁躲藏，意圖偷拍正在隔壁隔間的A女。

幸好A女機警發現異狀，才沒有遭到偷拍，她事後也立刻報警處理。阿輝被逮之後坦承曾待在女廁，但強調當時他是在思考人生方向以及活在世界上的意義是什麼，還有上廁所，沒有偷拍。

全案進入法院審理階段，阿輝才改口坦承犯行。台北地院法官認為，阿輝為了滿足一己私慾，偷拍其他女性，侵害他人的隱私權，對受害者心理造成傷害，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行、表示悔悟，堪認態度尚可，最終依無故攝錄他人性影像未遂罪，累犯，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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