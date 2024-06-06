捷克2列火車對撞出軌！　至少4死26傷

記者張靖榕／綜合外電報導
捷克5日突發火車對撞，嚴重事故至少造成4人死亡，26人受傷。
▲捷克火車對撞。（圖／翻攝X）
綜合外電報導，捷克一列火車與貨運列車在帕爾杜比采（Pardubice）相撞，目前已知4死。捷克鐵路公司Sprava Zeleznic發言人卡夫卡（Martin Kavka）表示，傷亡人數可能會增加。
據了解，一列載有300多人的特快車與貨運列車對撞，導致特快車第一節車廂脫軌翻覆，貨運列車的機車頭與第一節車廂毀損。現場實際情況有待後續評估。
記者張靖榕／綜合外電報導
捷克5日突發火車對撞，嚴重事故至少造成4人死亡，26人受傷。
▲捷克火車對撞。（圖／翻攝X）
綜合外電報導，捷克一列火車與貨運列車在帕爾杜比采（Pardubice）相撞，目前已知4死。捷克鐵路公司Sprava Zeleznic發言人卡夫卡（Martin Kavka）表示，傷亡人數可能會增加。
據了解，一列載有300多人的特快車與貨運列車對撞，導致特快車第一節車廂脫軌翻覆，貨運列車的機車頭與第一節車廂毀損。現場實際情況有待後續評估。
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