　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最後自拍慘變遺照！29歲女鐵軌旁拍照　下秒火車重擊後腦當場死

▲▼一名女子在與Emperatriz 2816火車自拍時，意外被火車擊中後腦，當場斃命。（圖／翻攝自X）

▲一名女子在與Emperatriz 2816火車自拍時，意外被火車擊中後腦，當場斃命。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

國外一名女子在傳奇蒸汽火車「Emperatriz 2816」行經墨西哥時，為了與火車自拍，不小心離鐵軌太近，導致火車經過時，意外擊中她的後腦，而當場斃命。目前，墨西哥當局正在對此案展開調查。

據當地媒體報導，這起事故發生於6月4日。從現場畫面可見，事發當時鐵軌兩旁都站滿了想要和火車拍照的人，而這名29歲女子為了和火車同框自拍，竟不顧危險地站在了鐵軌旁，背對火車開始拍照。

不過，這名女子因為離鐵軌實在太近，導致她在高速行駛的火車經過時來不及閃避，後腦和上半身被火車重擊後，仰面倒地不起。女子身旁的一名年輕男子發現女子倒下後，試圖將她移到鐵軌旁邊，不過女子當時早已失去意識，身體也沒有了反應，令現場氣氛變得十分緊張。

Emperatriz 2816是一輛建於1930年的4-6-4哈德遜型蒸汽機車，它目前正在加拿大、美國和墨西哥之間進行紀念之旅。對於這起意外的發生，Emperatriz 2816所屬的加拿大堪薩斯太平洋鐵路公司表示非常遺憾，並呼籲民眾在火車行經時與鐵軌保持安全距離。

ET快訊
唐治平母淪有名無主屍！　民俗專家曝「故意不認」下場
快訊／勒斃馬國女大生！工程師哭求輕判　二審結果出爐
快訊／哨船頭公園驚見浮屍！　女漂海面上
快訊／美國96億售台F-16航材零附件　30日後生效
行政院會今討論「國會擴權法覆議」　通過後正式提出
大二生校園墜亡！陳屍大樓中庭　早起師生急報警
韓國瑜吃「韓江烤肉」！　慶生畫面曝光
快訊／股王狂飆！　噴漲375元刷4465天價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳「女粉絲胸口簽名」紅到國外　外媒：沒人為庫克挺胸而出

烏克蘭限縮役男出境！美急籲公民「別去」：有雙重國籍也走不了

斯洛伐克總理遇刺3周首露面　曝光返回崗位時間：已原諒兇手

失蹤39年女兒找到了？媽1句「她長得不像」拒相認…心碎原因曝光

最後自拍慘變遺照！29歲女鐵軌旁拍照　下秒火車重擊後腦當場死

普丁警告：俄羅斯考慮提供武器打擊西方目標

逛動物園！女童餵長頸鹿下秒被叼起　英勇母反應快驚險救孩

墨驚現全球首宗人類H5N2禽流感　感染途徑不明！患者發病3周就死亡

捷克2列火車對撞出軌！　至少4死26傷

莫迪感謝賴總統祝賀　盼台印建立更密切連繫

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

唐治平晚間現身派出所　曝「媽媽死亡」前後經過

黃仁勳「女粉絲胸口簽名」紅到國外　外媒：沒人為庫克挺胸而出

烏克蘭限縮役男出境！美急籲公民「別去」：有雙重國籍也走不了

斯洛伐克總理遇刺3周首露面　曝光返回崗位時間：已原諒兇手

失蹤39年女兒找到了？媽1句「她長得不像」拒相認…心碎原因曝光

最後自拍慘變遺照！29歲女鐵軌旁拍照　下秒火車重擊後腦當場死

普丁警告：俄羅斯考慮提供武器打擊西方目標

逛動物園！女童餵長頸鹿下秒被叼起　英勇母反應快驚險救孩

墨驚現全球首宗人類H5N2禽流感　感染途徑不明！患者發病3周就死亡

捷克2列火車對撞出軌！　至少4死26傷

莫迪感謝賴總統祝賀　盼台印建立更密切連繫

黃仁勳「女粉絲胸口簽名」紅到國外　外媒：沒人為庫克挺胸而出

傅崐萁花東三法　鍾東錦也不挺：這做了花蓮會被害死

東西都到了！超商取貨「可以只領其中幾件嗎」　網吐實話：很討厭

王品股東會通過配息14.94元「史上最高」　下半年持續展店

催繳簡訊也有詐騙　台水：簡訊請認明發送碼111

AI換臉手法逼真　芒果王子楊哲教「聽、掛、查證」防詐3步驟

台中女下匝道猛撞護欄　右車頭瞬間爛毀...雨刷2秒後「刷了個寂寞」

比賽中私訊夢想家啦啦隊被揭發　米歇爾IG又向Lulumi喊話：我愛她

唐治平母淪有名無主屍！民俗專家曝「故意不認」：背骨下地獄

烏克蘭限縮役男出境！美急籲公民「別去」：有雙重國籍也走不了

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

正妹球迷「露奶晃3秒」　引爆色情網站祭300萬搶人

老虎機中4000萬　賭場竟稱「機器壞了」拒給

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

密陽性侵案受害少女被警質問：是妳先勾引

中32億頭獎　男領獎後繼續上班

澳青少年「鎖定亞洲面孔與女性」攻擊

烏國媽媽撐不下去了　開80萬賣掉2歲兒被捕

墨西哥驚現全球首宗人類H5N2禽流感

輝達市值首破3兆美元大關！　超車蘋果成全球第二大公司

女兒失蹤39年！媽1句「她長得不像」拒相認

日本YAMAHA爆造假醜聞「1車款不能賣」

新車沒人買！澳洲出現「特斯拉墳場」

德警遭刺殉職　再傳極右翼政治人物遇「持刀攻擊」

波音星際飛機佛州成功升空　首次載人上太空寫里程碑

更多熱門

相關新聞

墨西哥驚現全球首宗人類H5N2禽流感

墨西哥驚現全球首宗人類H5N2禽流感

世界衛生組織（WHO）5日證實，墨西哥一名感染禽流感的患者今年4月在墨西哥死亡，這是全球首宗經實驗室確認的人類感染H5N2禽流感病例，呼籲人們提高警惕，不過目前普通人群感染禽流感病毒的風險依然很低。

捷克2列火車對撞出軌！　至少4死26傷

捷克2列火車對撞出軌！　至少4死26傷

才選出首位女總統　墨女市長被開19槍亡

才選出首位女總統　墨女市長被開19槍亡

墨血腥大選落幕！迎建國200年首任女總統

墨血腥大選落幕！迎建國200年首任女總統

薛恩鮑姆狂贏58%選票　有望成墨首位女總統

薛恩鮑姆狂贏58%選票　有望成墨首位女總統

關鍵字：

墨西哥火車自拍Emperatriz 2816

讀者迴響

熱門新聞

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

今全台有雨　「下最大」地區曝

即／幼獅工業區「深夜大火」傳爆炸聲

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

即／輝達首度超車蘋果！位列全球第二

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

唐治平拒認屍　可憐母恐孤獨火化

2女賣互舔性愛片竟外流　她怒告閨蜜鬧翻

即／高雄男大生校內墜樓亡！警急拉封鎖線調查

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面