最後自拍慘變遺照！29歲女鐵軌旁拍照　下秒火車重擊後腦當場死

▲一名女子在與Emperatriz 2816火車自拍時，意外被火車擊中後腦，當場斃命。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

國外一名女子在傳奇蒸汽火車「Emperatriz 2816」行經墨西哥時，為了與火車自拍，不小心離鐵軌太近，導致火車經過時，意外擊中她的後腦，而當場斃命。目前，墨西哥當局正在對此案展開調查。

據當地媒體報導，這起事故發生於6月4日。從現場畫面可見，事發當時鐵軌兩旁都站滿了想要和火車拍照的人，而這名29歲女子為了和火車同框自拍，竟不顧危險地站在了鐵軌旁，背對火車開始拍照。

不過，這名女子因為離鐵軌實在太近，導致她在高速行駛的火車經過時來不及閃避，後腦和上半身被火車重擊後，仰面倒地不起。女子身旁的一名年輕男子發現女子倒下後，試圖將她移到鐵軌旁邊，不過女子當時早已失去意識，身體也沒有了反應，令現場氣氛變得十分緊張。

Emperatriz 2816是一輛建於1930年的4-6-4哈德遜型蒸汽機車，它目前正在加拿大、美國和墨西哥之間進行紀念之旅。對於這起意外的發生，Emperatriz 2816所屬的加拿大堪薩斯太平洋鐵路公司表示非常遺憾，並呼籲民眾在火車行經時與鐵軌保持安全距離。