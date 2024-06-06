墨驚現全球首宗人類H5N2禽流感　感染途徑不明！患者發病3周就死亡

▲墨西哥出現全球首宗人類感染H5N2禽流感病毒的病例，59歲的患者在發病3周後死亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

世界衛生組織（WHO）5日證實，墨西哥一名感染禽流感的患者今年4月在墨西哥死亡，這是全球首宗經實驗室確認的人類感染H5N2禽流感病例，呼籲人們提高警惕，不過目前普通人群感染禽流感病毒的風險依然很低。

據路透社報導，這名59歲的患者是墨西哥州的居民。他在今年4月中旬因出現發燒、呼吸急促、腹瀉、噁心、全身不適等症狀，而被送到墨西哥城的醫院接受治療了3個星期，並於4月24日去世。

WHO指出，這名患者並無接觸家禽或其他動物的紀錄，因此當局目前還不清楚他的感染途徑，不過患者本身患有慢性腎病、第二型糖尿病等健康問題。流感專家佩科茲（Andrew Pekosz）表示，這些疾病可能增加了患者感染嚴重流感的風險。

今年3月，墨西哥政府曾通報當局在米卻肯州（Michoacan）一個偏遠地區的家禽中發現H5N2病毒。當時，政府表示這些病例不會對遠處的商業農場構成風險，也不會對人類健康造成威脅。4月的死亡事件發生後，墨西哥當局證實了國內出現禽流感病毒，並向WHO通報這一病例。

目前，沒有證據表明相關病例存在人際傳播，因為其他與患者接觸過的人的禽流感檢測結果均為陰性。由於美國也通報了3宗H5N1病毒感染病例，因此科學家目前對所有禽流感病毒的變化保持警惕，但當局同時也強調，美國的禽流感病毒與墨西哥的H5N2病毒無關。