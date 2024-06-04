墨血腥大選落幕！迎200年首任女總統　暴力猖獗、財政赤字難題待解

▲薛恩鮑姆確認將成為墨西哥首任女總統。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥6月2日舉行歷史性總統選舉。儘管選舉流程規定，總統選舉的最終結果將在6月5日至8日間正式公布，但國家選舉委員會初步結果顯示，執政黨候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在這場選舉中，贏得了多數票，將成為墨西哥建國200年來的首任女總統。

路透社引述選委會初步結果指出，在上個周末的選舉中，薛恩鮑姆贏得了60%的選票，遙遙領先於最大的競爭對手加維斯（Xochitl Galvez）的28%選票，以及唯一男性候選人阿爾瓦雷茲（Jorge Alvarez Maynez）。沉浸在勝選喜悅中的薛恩鮑姆，在當地2日深夜來到墨西哥首都標誌性的憲法廣場（Zocalo plaza），向支持者們致意。

▲薛恩鮑姆確認當選後在憲法廣場向支持者們致意。（圖／路透）

報導稱，薛恩鮑姆的勝利象徵著墨西哥打破了社會保守主義和大男子主義，取得歷史性進展。墨西哥資深政界人士拉巴斯蒂達（Francisco Labastida）自豪指出，墨西哥在女性總統這一成就上比美國更早實現。

物理學家出身的薛恩鮑姆，曾在2018至2023年期間擔任墨西哥城市長。當時，她以數據驅動的管理方式著稱，透過提高工資、擴大警力、增加安全支出，成功將墨西哥城的兇殺率降低了一半，也讓她在本次選舉中獲得即將卸任的總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的支持。

根據墨西哥憲法，同一名總統的任期只有6年，因此羅培茲歐布拉多無法再繼續連任，而他的支持也大大擴大了薛恩鮑姆的選民基礎，為薛恩鮑姆贏得廣泛支持。然而，此一現象引發以在野黨為首的人們質疑，認為薛恩鮑姆未來將成為羅培茲歐布拉多的傀儡。

▲薛恩鮑姆感謝民眾的支持，並承諾將延續即將卸任的羅培茲歐布拉多總統多項政策。（圖／路透）

對此，薛恩鮑姆強調，她是一個完全獨立的女性，並在當選後表示，「我很激動，也很感激，但我承諾，我不會讓你們失望的。」薛恩鮑姆承諾將致力延續羅培茲歐布拉多任內多項政策，並應對環境和犯罪等問題。

分析家認為，薛恩鮑姆在上任後將面臨如何與羅培茲歐布拉多區分開來的挑戰，特別是在軍隊職權範圍擴大的情況下。墨西哥城的政治分析人士巴斯克斯（Paula Sofia Vazquez）指出，軍隊可能對女性領導人持懷疑態度，這將是薛恩鮑姆早期面臨的一個重大考驗。

此外，女性領導人通常被期望具備更多的同理心和敏感性，這無形中增加了她的施政難度，而且背負了1980年代以來最大規模財政赤字的墨西哥，也讓薛恩鮑姆的執政道路愈發困難。