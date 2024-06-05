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快訊／顧立雄起手「仁政」！全軍休假恢復常態　外島主官可返台放假了

▲賴清德內閣人事公布，顧立雄出任國防部部長。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖、陶本和／台北報導

因應國際情勢不穩定及中共的襲擾，國防部要求各單位正、副主官，不得同時離營，尤其外離島主官、幹部已近2年難返台休假。對此，國防部長顧立雄今（5日）赴資通電軍指揮部視導、聽取任務簡報，發言時表示，即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態，依照112年經常戰備時期突發狀況處置規定執行，以兼顧各級幹部對家庭的照顧，並有利於國軍人才長留久用。

顧立雄今日赴資通電軍指揮部視導，重申「資安即國安」，並期勉資通電軍全體官兵，秉持守護國家的信念，守護臺灣不受駭客的假錯訊息攻擊，讓國家的數位環境更加安全，民主制度更有韌性。

顧立雄表示，現代戰爭中網電作戰的重要性日漸提升。資通電軍是防衛固守、重層嚇阻軍事戰略下的第一層嚇阻兵力，可使國軍迅速掌握情資、應對突發狀況，有效支援三軍的聯合作戰。希望所有官兵在網路戰、電子戰的專業上持續精進、強化，以肆應未來戰場。

值得注意的是，由於過去兩年，因應國際情勢不穩定及中共的襲擾，國防部要求各單位正、副主官，不得同時離營，確保能即時應處突發狀況；而此一政策也讓全軍在休假上，各單位主官與幹部排假有困難，尤其是外離島的主官，幾乎很難能夠返台休假，僅能由眷屬到外島探視。

對此，顧立雄表示，經過長時間運作，參謀本部與各級的指揮機制，都已經累積相關的經驗，應處得宜，因此宣布，經過縝密研討，國防部決定即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態，依照112年經常戰備時期突發狀況處置規定執行，以兼顧各級幹部對家庭的照顧，並有利於國軍人才的長留久用。

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