顧立雄收起「大砲嘴」變沉默了！　自爆太太告誡：講話前先想想

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

律師背景的新任國防部長顧立雄，過去可是牙尖嘴利的「大砲型」政治人物；不過，在他擔任國安會秘書長後，鮮少對外發言，但如今接掌國防部，又得重返火線面對媒體。顧立雄近日在一場媒體餐會上，面對記者每一個提問，即便是閒聊的話題，他都變得極為謹慎，思考許久才開口；他透露，太太、前經濟部長王美花有告誡他，到國防部後，事情可不可以講，都要先想過。

顧立雄在過去從政生涯中，總是以牙尖嘴利出名，可謂是「大砲型」的政治人物，不論是擔任立法委員，還是金管會主委，常有「金句」躍上媒體版面；尤其他擔任金管會主委期間，到立法院備詢，面對立委們五花八門的問政，他的應答總是財經線記者們報導或「寫作」的重要素材。

但是，顧立雄轉任國安會秘書長後，被迫退居幕後，加上身分轉換，必須處理的業務也具機敏性，便很少對外發言；如今接掌國防部長，他又必須重返火線，不僅要到立法院備詢，還要頻繁接觸媒體。

顧立雄近日主持一場國防部的媒體餐會，他在席間的言談舉止，就與過去侃侃而談的樣子截然不同，不論是面對記者的提問，還是閒聊的話題，他都變得極為謹慎，一個問題要思考許久才答覆。

最特別的是，由於顧立雄是賴清德任內第一位文人部長，於法理上，他總管政策與軍政業務，軍令跟作戰指揮則交由參謀總長。根據記者在席間的觀察，顧立雄在回答問題上，面對軍備、政策改革，他可以侃侃而談，好比未來將成立類似美軍前瞻創新發展小組DIU（Defense Innovation Unit）的新單位，強化無人機、無人艇的研發等，但當稍微觸及作戰指揮議題，他多會選擇靜默，讓一旁的參謀總長回應。

顧立雄在席間透露，在到國防部之前，太太王美花就告誡他，不能夠像在金管會一樣，想講什麼就講。他說，以前在金管會的時候，什麼可以講，什麼不可以講，是他自己決定的，甚至他會利用發言來「測風向」。

舉例來說，有把握的政策，顧立雄會透過金管會的例行記者會，只要是主委親自主持，那麼記者就會知道有重大事情要宣布；但是當遇到比較沒有把握的政策，他在對外發言上，會先偷偷漏一點風，然後看隔天的報紙，他笑著說，媒體會寫好大篇，就可以看看風向，看是順風還是逆風再來推行政策。

不過，顧立雄坦言，自從到了國安會之後，因為知道的事情多了，要考量的事情也就很多，反而要去思考什麼事情可以講，什麼事情不可以講，會不會涉及到台美關係，AIT會不會打電話來。